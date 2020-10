"Reálné to je, protože (Vystrčil) je vynikajícím reprezentantem nejen Senátu, ale i České republiky," uvedl Fiala k ambicím ODS. Vystrčil doplnil, že záleží na dohodě senátorů a k vyjednávání chce přistupovat s pokorou. Vyjednávání podle Fialy začnou velmi brzy. "A povedeme je, všichni budeme mít schopnost domluvit se," řekl.

Fiala uvedl, že aktuální situaci kolem epidemie koronaviru a krokům premiéra Andreje Babiše bude ODS znovu komentovat na tiskové konferenci v 17:00, a to i se zástupci KDU-ČSL a TOP 09. V některých obvodech měli občanští demokraté s těmito stranami společné kandidáty.

Vystrčil stejně jako Fiala pogratuloval STAN k vítězství ve volbách. Získá zřejmě víc mandátů než občanští demokraté, kteří uspějí zřejmě s pěti kandidáty, které navrhli, a dvěma dalšími, které podporovali.

Příští týden budou noví senátoři jednat také o členství v klubech. Vystrčil zopakoval, že pokud klub existuje, měl by kandidát vstoupit do klubu strany, která ho navrhovala, pokud klub neexistuje, je to na zvoleném senátorovi. V případě společných kandidátů se strany na členství v klubech předem domluvili. Do klubu ODS tak zamíří Miroslava Němcová, která se vzdá poslaneckého mandátu, Tomáš Třetina pak do klubu TOP 09.

ODS ve volbách obhajovala podle předsedy dva mandáty, přičemž do druhého kola postoupilo deset kandidátů navržených ODS a šest dalších, u kterých tvořili občanští demokraté součást koalice, případně kandidáty podporovali.

Starostové se cítí být vítězem voleb

Starostové a nezávislí (STAN) se podle předsedy hnutí Víta Rakušana cítí být vítězem senátních voleb. Rakušan dnes České televizi (ČT) řekl, že hnutí je připraveno navrhnout kandidáta na šéfa horní komory, vycházet ale při tom bude z názoru vlastního senátorského klubu. Vedení STAN by nijak nezasahovalo do rozhodnutí klubu, pokud by v horní komoře vznikla jiná dohoda, uvedl.

Rakušan řekl, že výsledky jsou pro hnutí povzbuzením a důležitým signálem. Bere současně jako odpovědnost, že STAN bude tvořit nejsilnější klub v Senátu v době, kdy prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) nepovzbuzují národ při koronavirové pandemii, ale spíš lidi děsí. Odsoudil v té souvislosti páteční Babišovo vystoupení, kde premiér připustil možnost tzv. lockdownu. Mohlo se to podle něj podepsat na volební účasti.

Rakušan se chystá o vedení komory mluvit s předsedy dalších politických stran a šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). "Je potřeba vyjednat, zda platí nepsané pravidlo, které bývalo dodržováno, že nejsilnější klub jmenuje předsedu Senátu. Naposledy jsme viděli, že to bylo komplikovanější, byla tam dohoda KDU-ČSL a ODS," uvedl.

Starostové podle něj mohou nabídnout osobnosti, které by funkci předsedy komory zastaly. "Pokud by byla jiná pevná dohoda, my jako vedení (STAN) nebudeme ti, kdo bude měnit subsidiární rozhodování, tedy že o tomto rozhoduje senátorský klub," uvedl. U členů klubu bude zjišťovat vyjednávací taktiku a taky to, zda bude mít sebevědomí o post předsedy Senátu usilovat.