Volební obvod 3 – Cheb

Miroslav Plevný vs. Jaroslava Brožová Lampertová

Zdroj: Archiv

Na Chebsku ve volebním obvodu 3 se ve druhém kole utká o post v senátu Jaroslava Brožová Lampertová za ANO a Miroslav Plevný kandidující jako nezávislý za STAN. Vysokoškolský učitel Plevný získal v prvním kole nejvíc hlasů, a to 27,43 %. Starostka obce Velká Hleďsebe Brožová Lampertová jich dostala 17,24 %.

„Tvrdím od začátku voleb, že do nich jdu sám za sebe. Ti, co mě znají, těm se představovat nemusím a ti, co mě neznají, si určitý obrázek o mně udělali,“ poznamenal čtyřiapadesátiletý Plevný.

"Během své kampaně, jsem se dozvěděla o dalších problémech, které lidé řeší, a chtěla bych se jim následně v postu senátorky věnovat," uvedla šestašedesátiletá Brožová Lampertová.