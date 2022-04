Zkontrolujte si peněženku. Starším bankovkám brzy skončí platnost

/VZORY BANKOVEK/ Paní Marie z Plzeňska si už třicet let střádá v hotovosti na pohřeb. Teď ale bude muset seniorka vytáhnout peníze ze skříně a pořádně je prohlédnout. A stejně by to se svými úsporami měli udělat i ostatní. Česká národní banka totiž již brzy ukončí platnost bankovkám nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč, které byly vytištěny v letech 1995 až 1999.

