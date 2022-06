Podle senátora Zdeňka Hraby (STAN) nikoliv, a proto předložil novelu zákona, která by současné paragrafy zpřesnila. „Ten, kdo odvrací útok, aniž by splnil podmínky přiměřenosti nutné obrany, není trestně odpovědný, jednal-li v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli způsobeném útokem,“ zní jeho návrh.

Úpravu podporuje například Liga Libe. Z jejího podnětu se konal ve sněmovně seminář k danému tématu. Bývalý policejní vyšetřovatel Pavel Černý soudí, že lidé se bojí použít při sebeobraně zbraň, neboť si myslí, že se dostanou do problémů. Je proto zastáncem zásady Můj dům, můj hrad, podle níž lze jakýmikoliv prostředky bránit svou bezpečnost.

Jak upozornil prezident Soudcovské unie Libor Vávra, obydlím není míněn jen dům či byt, ale každé místo, kde se napadený právě nachází, tedy třeba hotelový pokoj, zahrada, sklep či kajuta.

Advokát Miloslav Jančík míní, že jde především o to, aby obránce, který se nedopustil z hlediska zákona žádného pochybení, nemusel složitě prokazovat svoji nevinu a prožívat řadu měsíců v nejistotě.

„V případě úmrtí vždy musejí být zahájeny úkony trestního řízení, na tom nic nezmění ani případná změna institutu nutné obrany,“ zdůraznil náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík. Ujistil, že zájmem police je konat co nejrychleji, ale brzdí ji objektivní překážky, například nedostatek znalců. Jančík připomněl, že zatímco kriminalisté vše hodnotí ex post a mají k dispozici čas, svědky a různé posudky, obránce jedná pod vlivem emocí v řádu vteřin.

Vávra podotkl, že 80 procent případů končí ve prospěch ohrožených. „Před automatickým odkládáním případů ale varuji. Shromážděné policejní důkazy se totiž mohou hodit, když útočník posléze požaduje po obránci náhradu škody za způsobené zranění,“ sdělil.

Podle náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava vláda zastává názor, že se nemá měnit to, co desítky let funguje a k čemu je ustálená judikatura.

Nevinný Albánec

Výrazně ji obohatil Ústavní soud v roce 2015, který dal za pravdu kosovskému Albánci, jenž postřelil policistu a původně byl odsouzen za pokus o vraždu. Nejvyšší soudní instance došla k závěru, že jednal v sebeobraně, neboť bránil sebe, svou ženu a tři děti, z ničeho nebyl podezřelý a nepřechovával žádné zbraně či drogy. Neměl tudíž důvod mít černé svědomí a věřit, že mu do bytu vpadla policie.

Šéf Unie státních zástupců Jan Lata je přesvědčen, že současné znění zákona dostačuje. „Neměli bychom vydávat veřejnosti signály, ať se ozbrojuje a střílí bez rozvahy. To by mohl zemřít i někdo, kdo není nebezpečný, třeba člověk, který požil alkohol a spletl si byt. Když je ohrožen život a zdraví, je správné po zbrani sáhnout, ale jinak ne. Nechtějme jít cestou Spojených států,“ uvedl.