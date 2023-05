PODCAST: Recept na zdravý spánek? Ulehat nahý a zachumlat se do peřin

Padáme do ní únavou, vstávat se nám z ní nechce. Milujeme se v ní, ale i hádáme. Čteme dětem pohádky a hrajeme na schovku. Já v ní často snídám i s dětmi. Občas v ní nadrobíme a něco vylejeme. Kocour do ní nesmí, ale občas přimhouříme oko. Uhádli jste? Je to synonymum pro místo, kam chceme úplně všichni a velmi často. A tím místem není nic jiného než pohodlná a dostatečně velká postel. Přinášíme vám další podcastový seriál Zdravý spánek. Dnešní díl nese název: Zachumlat se do peřin.