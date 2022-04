K možným dodávkám těžkých zbraní, jako jsou stíhací letouny nebo tanky, od západních zemí se premiér vyjádřil opatrně. Takové dodávky podle něho nejsou už tak jednoduché, když se musí jednat o typy, s nimiž Ukrajinci umí zacházet a opravit je. Mezinárodní společenství je připraveno pomáhat, hledá prostředky, řekl Fiala.

Ohledně dřívějších žádostí ukrajinských představitelů o vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou ministerský předseda uvedl, že ji lze zřídit ukrajinskými silami, pokud budou mít odpovídající zbraně. "Na dalších věcech se pracuje, nemohu jít do podrobností," dodal premiér.

Na propočtech nákladů, které dosud Česko neslo s uprchlickou vlnou, a na odhadu těchto nákladů do budoucna, pracuje podle Fialy ministerstvo financí. "Abychom mohli žádat podporu Evropské unie," uvedl. Česko patří společně s Polskem k nejvíce zasaženým státům, protože jsou cílovými zeměmi, připomněl.

K případnému přerozdělování ukrajinských uprchlíků mezi státy Evropské unie Fiala řekl, že o kvóty nežádá vedle Česka ani Polsko. "Pokud chtějí zůstat, ať zůstanou a my jim vytvoříme podmínky," uvedl.

Vyrovnávání s důsledky války na Ukrajině podle premiéra potrvá možná i příští rok. "Má obrovský dopad na Evropu," podotkl premiér. Nyní je podle něj nutný co největší nátlak na ruského prezidenta Vladimira Putina s cílem, aby konflikt co nejdříve skončil. "Pokud by Putin dobyl Ukrajinu, nemusí to tím skončit," varoval ministerský předseda.

Přijaté protiruské sankce jsou podle něho nebývalé a fungují, pro Putina a Rusko je složité z nich uniknout. Co se týče diplomatických jednání, míč je podle Fialy na straně ruského prezidenta. Premiér v této souvislosti odmítl názory, že Západ by chtěl Putina prostřednictvím Ukrajiny svrhnout.

Česká republika dosud zmrazila majetek za stovky milionů korun ruským občanům, na které se vztahují sankce EU uvalené na Moskvu. "Jsme razantní, zmrazili jsme majetky za stovky milionů korun ruským oligarchům… A budeme v tom pokračovat," prohlásil Fiala.

Zmrazení majetku ruských oligarchů je podle českého premiéra komplikované, často totiž není izolovaný, ale bývá součástí větších firem. Bude podle něj ale třeba změnit zákony, aby mohl být postup ještě razantnější a efektivnější.

Fiala soudí, že Česko hraje v Evropské unii v otázce sankcí vůdčí roli. Připomněl například, že Praha spolu s Polskem a Slovinskem připravila seznam deseti kroků, jež podle nich musí přijmout unie, pokud chce skutečně ukončit válku na Ukrajině. Mezi navrhovanými opatřeními je odpojení všech ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT a uvalení tvrdších postihů na celé podnikatelské prostředí napojené na ruské oligarchy.