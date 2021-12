Je to dáno nejen stále rostoucí oblibou nakupovat on-line, ale také problémy v mezinárodní dopravě. Přepravci proto nabádají k nákupu dárků s dostatečnou časovou rezervou. „I kvůli problémům výrobců s nedostatkem materiálu, dopravou zboží z Číny, i sílící pandemii doporučujeme objednávat dárky s doručením na domácí adresu nejpozději do pátku 17. prosince, aby e-shopy měly dostatek času zboží zabalit a vyskladnit tak, aby došlo k předání balíku do přepravy v pondělí 20. prosince,“ apeluje ředitel GLS Česká republika Pavel Včela.

Osudný pátek

Jinak nemluví ani zástupci dalších významných kurýrních služeb. „Aby dárky dorazily opravdu do Vánoc, poslední objednávka by měla být 20. prosince. Je ale rozumné si je objednat co nejdříve,“ podotýká marketinkový manažer PPL Milan Loidl.

Se zmíněnými termíny počítá i služba i Zásilkovna. Aby však stihla balíček doručit, musí internetové obchody předat zakázku depu nejpozději v pondělí 20.12. Pro garantované doručení zásilky mezi fyzickými osobami má pak Zásilkovna stanovený Rozhodný den na pátek 17. prosince.

Česká pošta nejzazší termín pro odeslání balíčku s doručením do Štědrého zatím dne nemá. Ta takzvaný Rozhodný den stanovuje na začátku prosince, a to na základě počtu podaných balíků. „V loňském roce to byl pro Balík Do ruky 19. prosinec a pro Balík Do Balíkovny a Balík Na Poštu 21. prosinec,“ připomíná mluvčí Ivo Vysoudil a jedním dechem upozorňuje, že se rozhodně nejedná o termíny, do kdy je nutné dárky objednávat na e-shopech. „Nemůžeme odhadovat dobu, kterou obchod potřebuje k předání zásilky České poště,“ upozorňuje Vysoudil.

Nábor brigádníků

Firmy se na vánoční nával opět připravují i personálně. Například Česká pošta plánuje nábor zhruba pěti tisíc brigádníků. „Jedná se o zhruba stejný počet výpomocí v provozu jako v loňském roce. Brigádníkům přitom nabízíme až 150 Kč na hodinu, což je samozřejmě horní hranice výdělku podle typu práce,“ upřesňuje mluvčí Vysoudil. Česká pošta v loňském roce přepravila přes 52 milionů balíků, letos by to mělo být o 3 miliony více. V předvánočním období od října do prosince doručila 17 milionů zásilek.

Kurýrní firma PPL odhaduje letošní nárůst přepravených balíků v předvánočním období o dva miliony; loni přitom přepravila deset milionů zásilek. „Během roku 2020 jsme doručili 44 milionů zásilek, letos plánujeme, že dosáhneme čísla 55 milionů doručených zásilek,“ dodává Loidl. Zásilkovna loni v období od října do prosince přepravila přibližně 17 milionů zásilek. Letos počítá s číslem o sedm milionů větším.

Za vánoční dárky Češi letos utratí podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky nejméně 77 miliard korun. On-line trh prodeje zboží v letošním roce vzroste o 20 procent. Celoroční obraty e-shopů by pak mohly pokořit hranici 200 miliard korun.