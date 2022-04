Evropa v ohrožení. „Putinovka“ Le Penová může vyhrát

Naopak v případě Maďarska jste podmínění výplaty peněz z evropských fondů aktivovali. Proč?

U Maďarska jsme přesvědčeni, že máme dostatek silných argumentů a důkazů o tom, že Maďarsko efektivně nechrání evropské peníze. Že je tak velká míra nejistoty, že když dá OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům, pozn. red.) maďarskému státu doporučení, aby zahájil vyšetřování něčeho, co vypadá na dotační podvod, korupci nebo skrytý střet zájmů, nevidíme v Maďarsku odezvu. Nevidíme, že by se tyto věci vyšetřovaly a stíhaly. A to je základ, to je podstata, kterou je podmíněna výplata peněz z evropských fondů Maďarsku.

Proč se závažné případy zneužívání fondů EU nešetří? Je to proto, že vláda Fidesz má pod kontrolou policii, prokuraturu i soudy?

V Maďarsku je i mnoho stížností na neférové rozdělování dotačních peněz a to je v kombinaci s podezřeními o ovlivňování policie, prokuratury a soudů dostatečný důvod ke spuštění zmíněného mechanismu. Kdyby Maďarsko přistoupilo na přijetí evropského prokurátora, nedojde k tomuto podmínění výplaty peněz.

Takže problém Maďarska by se vyřešil, kdyby souhlasilo, že přejde jako třeba Česko pod pravomoc úřadu evropského prokurátora?

Ano, ideálně by to takto mohlo proběhnout. Já jsem opakovaně na Maďarsko naléhala, aby jako země, která je velkým příjemcem evropských peněz, vytvořila podmínky k tomu, aby unijní daňový poplatník mohl mít pocit, že jeho peníze jsou chráněny.

Máte nějaký odhad, o kolik peněz z evropských fondů může Maďarsko přijít?

V pravidlech je, že sankce musí být přiměřená množství zneužitých peněz.

Kdy se o tom rozhodne?

27. dubna.

Polsko problém se zneužíváním evropských fondů nemá?

Polsko má sice problém s nezávislostí justice. Ale jednáme o zmíněných změnách v polské justiční reformě, kterou považujeme za škodlivou. Zároveň ale v Polsku nevidíme tolik případů zneužívání prostředků z fondů EU. Polsko nevybočuje z rámce států, které evropské fondy chrání.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě znovu konstatovala, že volby v Maďarsku byly sice svobodné, ale ne férové. To je velmi závažné. Evropská komise ale uvedla, že výsledek voleb respektuje. V jakém případě by Brusel řekl opak?

Neřekne to. U maďarských voleb říkáme „ano, ale“ a vidíme tam problém. Ale není to zpochybnění výsledků voleb.