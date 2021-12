Vojtěch se dnes sešel s řediteli krajských hygienických stanic, se kterými situaci řešil. Připomněl den staré vyjádření hejtmanů, že kvůli stavu epidemie covidu-19 není nyní potřeba vyhlásit nouzový stav. Podle Vojtěcha názory hejtmanů nebyly v minulých dnech jednotné a naléhavější byli požadavky představitelů moravských krajů, kde je situace horší. Předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) dnes vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby připravilo legislativní rámec pro to, aby hygienici mohli zakázat konání akcí. Když budou hygienici rozhodovat, zda akce rušit, a Česko nebude v nouzovém stavu, je to podle Kuby komplikované, i s ohledem na možné kompenzace organizátorům. Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) Česko potřebuje kvůli šíření covidu-19 plošná opatření.

"Vnímáme to tak, že situace se vyvíjí, nevyvíjí se bohužel dobře a my na to musíme reagovat," řekl k tomu Vojtěch. O jakých opatřeních bude vláda jednat, nechtěl ani na opakované dotazy říci. Pokud se kabinet v demisi shodne na plošných opatřeních, budou se týkat i očkovaných, doplnil.

Podle Vojtěcha bude epidemie ještě asi dva až tři týdny růst, zvyšovat se budou i počty lidí, kteří s covidem skončí v nemocnicích. Česko podle něj tento týden získalo z Německa 10.000 dávek monoklonálních protilátek, které chrání nakažené před těžkým průběhem nemoci. Dalších asi 25.000 by mělo dorazit v polovině prosince. Vojtěch se domnívá, že za nynější vlnu by měli zdravotníci opět dostat odměny, jako se tomu stalo v předchozích vlnách.

Testy pro očkované a nový covid fond. Budoucí vláda popsala plán boje s epidemií

Vláda podle vyjádření Babiše pro Rádio Impuls navyšuje počet očkovacích míst, je připraven lůžkový dispečink. Dostatek je už podle premiéra po dodávce z Německa monoklonálních látek pro pomoc nemocným. Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí proti covidu-19. Do konce týdne má posoudit povinnost meziresortní komise. Očkování by podle kabinetu mohlo být povinné i pro starší 60 let. Proti povinnému očkování se dnes vyjádřili zástupci nastupující vládní koalice Spolu s Piráty a Starosty.

Postoj budoucí vlády

Babiš nechtěl příliš komentovat dnešní vystoupení kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) a dalších lídrů budoucí vlády k jejich plánům pro boj s koronavirem. Vyzývají občany k očkování, včetně posilující dávky, a k omezení kontaktů. Příští vláda chce mimo jiné zavést povinné testy při rizikových kontaktech i pro očkované, uznávat jako covidové certifikáty PCR testy i protilátky, změnit pandemický zákon, lépe komunikovat s veřejností.

"Pan Válek dělá politiku, není v praxi, není na ministerstvu, já se divím, když takhle vystupuje," podotkl Babiš v rozhovoru pro Impuls. Komentovat tiskovou konferenci lídrů budoucí pětikoalice podle něj je "mimo mísu". Některá Válkova vyjádření jsou navíc v přímém rozporu s tím, co říkají experti, kteří jsou v odborných týmech nynější vlády ANO a ČSSD i budoucího kabinetu, uvedl Babiš. Zmínil například to, že budoucí vláda je podle Válka proti povinnému očkování některých věkových skupin. "Pan docent (Marián) Hajdúch včera (v úterý) navrhl povinné očkování všech nad 60 let," řekl.