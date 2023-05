Deník spustil další seriál on-line debat. Po premiéru Petru Fialovi a prezidentu Petru Pavlovi dáváme prostor i lídrovi opozice Andreji Babišovi. „Jsem absolutně šťasten, protože poprvé ve své politické kariéře mám takovýto pořad. Vy jste strašně odvážná dáma, že jste mě pozvala, moc vám děkuji,“ komentoval expremiér. Na to moderátorka Kateřina Perknerová odpověděla: „Deník je nezávislé médium a dává prostor všem, kteří jsou na politické scéně relevantní.“

Andrej Babiš v debatě Deníku rozebral úsporný vládní balíček vlády a nešetřil kritikou. Podívejte se na záznam. | Video: Deník

Hlavním tématem první debaty s Andrejem Babišem byl vládní úsporný balík, který Babiš nazval „velkou daňovou loupeží“. Proč? „Tato vláda je u moci 515 dní a my vlastně neznáme její program. Před volbami ODS slibovala, že nebude navyšovat daně, ale nesplnila to. Chápu, že se státním rozpočtem je třeba něco udělat, ale zvyšování daní není cesta. Oni nejdou příkladem v šetření, jen plýtvají,“ řekl.

Pokud vyhrajeme volby, daně vrátíme na dnešní úroveň, řekl Andrej Babiš

Takže vláda neměla dělat nic a stát dál zadlužovat? „Ona neví, že jsou i daňové příjmy, kterých se vzdala, EET třeba. Neví, že je třeba čerpat evropské peníze. My jsme jim vyjednali téměř tisíc miliard z evropských fondů a 600 miliard z modernizačního fondu. O tom se nemluví,“ upozornil Babiš.

ODS na celé čáře prohrála

Redaktorka poznamenala, že o tom se naopak mluví. Nový ministr školství Mikuláš Bek právě představil své priority a ujistil, že jeho resort se dočká rozpočtové expanze i díky výhodné půjčce 45 miliard z nástroje Evropské unie pro oživení a odolnost i operačního programu Komenský.

„Půjčka ale není čerpání, které je příjmem rozpočtu. O tom ovšem musí mluvit pan premiér. Hlavním problémem této vlády je, že ji nikdo neřídí. Směska těch pěti stran, která vyhrála volby s Antibabišem, znamená, že každá prosazuje to svoje. Viděli jsme to i na vyjednávání kolem daní. Paní Pekarová se zasadila o nulovou DPH na knihy, KDU-ČSL zase o nulovou spotřební daň na víno, takže každý něco. Na celé čáře prohrála ODS, která tvrdila, že nebude zvyšovat daně,“ reagoval předseda ANO.

Konec školkovného uškodí rodinám, varují poradci i odboráři. Vyjmenovali důvody

Petr Fiala ovšem i v debatách Deníku mluvil o tom, že vysoká DPH by neměla ohrozit vzdělanost a nezávislou žurnalistiku. Všechny proto zaskočilo, že na noviny by měla stoupnout na 21 procent, což může být likvidační. Bude se to hnutí ANO snažit ve sněmovně zvrátit?

„Pokud se ptáte mě, tak já určitě ne, protože by mě obvinili ze střetu zájmů (součástí Agrofertu, který Babiš převedl do svěřenského fondu je i MAFRA vydávající deníky MfD a LN). Mne to ale pobavilo, protože někteří sponzoři a podporovatelé pětikoalice z médií jí pomáhali vyhrát. Je zábavné, že na časopisy má být dvanáct procent a na noviny jednadvacet. My jsme daně vždycky snižovali, konkrétně o 504 miliard. Jako ministr financí jsem prosazoval výběr daní, kontrolní hlášení, EET. Pokud se hnutí ANO dostane do vlády, daně zase budeme snižovat,“ prohlásil Babiš.

Andrej Babiš by v případě vítězství ve volbách daně snížil:

Zdroj: Deník

Žádný bankrot, máme stejný rating jako Francie

Vláda tvrdí, že nebude zvyšovat celkovou daňovou zátěž, protože v minulém roce snížila daně o třicet miliard a teď půjde jejich objem nahoru o jednatřicet.

„Vláda říká každý týden něco jiného. Dneska je ve sněmovně na programu zvýšení spotřební daně na pohonné hmoty. Kabinet funguje tak, že když je něco na nízké úrovni jako teď benzin a nafta, přijde a hned to zatíží daní, což podporuje inflaci. A také tvrdí, že Česko má špatné veřejné finance, hrozí nějaká apokalypsa, premiér mluví o bankrotu. Jenže díky inflaci HDP letí nahoru a procenta zůstávají, takže české finance jsou na tom skvěle, jak dokládá materiál Evropské komise. Máme dokonce stejný rating jako Francie,“ prohlásil šéf ANO.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej BabišZdroj: Deník/Martin Divíšek

Znamená to, že by jako premiér nedělal nic? „Určitě bych šetřil a šel příkladem. Propustil bych sto lidí z Úřadu vlády a neutrácel tam tolik peněz.“ A tím by chtěl uspořit miliardy? „To ne, ale byl by to symbol. Zmrazil bych platy politiků. Oni ale nejdou příkladem ve výdajích ani v příjmech," odpověděl.

Chtějí ušetřit na dotacích, které neexistují

Na výdajích chce vláda ušetřit desítky miliard, konkrétně 55 na národních dotacích, dvacet v průmyslu, deset v zemědělství. To vítá? „Komické na tom je, že ty dotace neexistují. Zemědělci mají letos dotace tři miliardy, tak jak tam chtějí ušetřit deset? Ministr Stanjura říká, že ještě neví, jak to s dotacemi bude konkrétně, možná to vezmou lidem, kterým teď odpustili poplatky za obnovitelné zdroje,“ komentoval Babiš.

Moderátorka se podruhé zeptala, zda by v případě vítězství ve sněmovních volbách v roce 2025 hnutí ANO balíček anulovalo a vrátilo daně na současnou úroveň. „Já jsem byl ministr financí a podle čísel nejúspěšnější. Měl jsem největší přebytek, půjčoval jsem si za negativní úrok, zavedl jsem kontrolní hlášení, daňovou Kobru, EET, vybírali jsme stovky miliard daní,“ reagoval politik.

Vládní úsporný balíček? Polovina Čechů je pro, podle většiny ale přichází pozdě

Co je tak těžkého na pochopení otázky, zda by v případě úspěchu ve volbách ANO vrátilo daně na předbalíčkovou úroveň? „Ano, vrátíme. Naše hnutí vždycky daně snižovalo a v tom chceme pokračovat, není důvod je zvyšovat. Mají šetřit,“ jednoznačně odvětil Andrej Babiš.

Podnikatelské prostředí je nestabilní

Ozdravná kúra předpokládá zvýšení daně z příjmu právnických osob o dva procentní body z 19 na 21. To by neměla být velká rána, v EU jsou tyto odvody vyšší, ve Francii 33,3 procenta, v Belgii 33, ve Španělsku 30. Když připustíme, že za Babišovy vlády dostaly firmy během covidu velké finanční injekce, jde o správný solidární krok?

Vládní škrty: Podívejte se, kolik si živnostníci připlatí kvůli novým odvodům

„ODS a Spolu vyhrály volby na základě volebního programu, kdy opakovaně řekly, že nebudou zvyšovat daně. Tak mi vysvětlete, jak může člověk v České republice podnikat, když neví, jestli se Stanjura neprobudí a nezvedne daň na 23 nebo 30 procent, navýší tohle nebo tamto? My nevíme, co chtějí. Důsledkem jejich chování je podnikatelské prostředí nestabilní, rizikové. To kapitál nemá rád. A co ti živnostníci?“ útočil Babiš.

Vláda popřela všechno

Živnostníkům se mají zvýšit odvody o 60 procent během tří let. Dnes platí minimálně 2944 korun měsíčně, nově by na zálohách měli odvádět 4710 korun. Ale také se jim o to zvýší důchod, který je dnes u mnohých z nich velmi nízký. Logické, ne? „To není. Strany jdou do voleb s programem a tato vláda popřela všechno. Nemá žádné programové prohlášení. Pan premiér se vymlouvá na Ukrajinu a na válku. Jenže oni mají pořád růst HDP. Zatímco nám za covidu klesl o pět a půl procenta. Měli jasně říct, že uprchlíci je stáli třicet miliard, zbraně tolik a tolik. Oni nejsou schopni to ani spočítat. Je to o síle jednotlivých ministrů. Ministryně obrany Černochová, která to tam válcuje, dostane 42 miliard navíc na obranu. Fajn, ale proč stejně nebojuje Jurečka za důchodce?“ ptal se Babiš.

Vládní úsporný balíček? Polovina Čechů je pro, podle většiny ale přichází pozdě

Moderátorka opáčila, že každý člen vlády by nepochybně řekl, že bojuje, seč mu síly stačí. „Ne, to je problém pana premiéra. Když jsem vedl vládu, mluvil jsem s ministry a bojoval za investice do jejich resortů, třeba do zdravotnictví. A Schillerová musela ty peníze najít. Teď to řídí Stanjura, protože pan premiér to nedělá, on měl zůstat na univerzitě a psát knížky, nebo kandidovat na prezidenta. Vládu ale neřídí,“ řekl lídr opozice.

Obstrukce nebudou

Redaktorka podotkla, že tuto záležitost by nechala na vůli a hodnocení voličů. Jak se ale hnutí ANO zachová ve chvíli, až vládní návrhy přijdou do sněmovny? „Vždyť to ještě ani neschválili na vládě. Na jejich dvouhodinové tiskovce se nikdo nic nedověděl. Až když potom novináři kladli otázky, Stanjura začal listovat v papírech a něco z něho vypadlo. My tedy nevíme, co přijde do sněmovny. Je to peklo, každý týden je na světě něco jiného a je vidět, že těch pět stran je spolu jen proto, že nesnášejí Babiše. S tím vyhráli. Řekli, že všechno zvládnou a všechno umí. No neumí. Celá ta vláda je komedie,“ nebral si servítky Babiš.

Důchodová reforma přehledně: Co vše se změní. Jak to bude s předčasnou penzí

Bude tedy jedenasedmdesát poslanců ANO o jednotlivých položkách balíčku konstruktivně jednat, nebo budou obstruovat a blokovat ho jako celek? „My jsme vždycky byli konstruktivní a navrhovali jsme konkrétní věci. I během jednání o důchodech. To, co teď předložili, přece žádná důchodová reforma není,“ řekl. Toto téma ale bude předmětem až příští červnové debaty s Andrejem Babišem.