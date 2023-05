Živnostníci, kteří si na důchodové pojištění platí jen minimální zálohy, budou mít po přijetí vládních reformních opatření ohledně penzí smůlu. Zatímco nyní jim ke splnění povinnosti stačí zaplatit 2944 korun měsíčně, nově budou muset sáhnout do kapsy mnohem hlouběji.

Výplata, finance - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž plánuje, že osobám samostatné výdělečně činným (OSVČ) nařídí zvýšit povinný vyměřovací základ z dosavadních 25 procent průměrné mzdy na 40 procent. V letošním roce by to znamenalo zvýšení měsíčního odvodu na 4710 korun.

Letos ani v příštím roce se ale živnostníci skokového zvýšení odvodů bát nemusí. Podle návrhu by změna měla platit od ledna příštího roku a odváděná částka by se navíc měla zvyšovat postupně – co rok, to pět procent navíc. Plný „náraz“ by tak OSVČ pocítily až za tři roky. Stejně tak by s nižšími odvody a jejich postupným zvyšováním po první tři roky mohli počítat i budoucí živnostníci, kteří s vlastním podnikáním teprve začnou.

Proč je podle ministrů potřeba odvody zvyšovat? Živnostníky kvůli nízkému pojistnému čeká ve stáří oproti zaměstnancům také nízký důchod. A peníze od nich systému chybí stále víc.

Modelový příklad

Podle modelového příkladu, který pro Deník propočítala poradenská společnost BDO, totiž živnostník se dvěma dětmi a měsíčním příjmem 40 tisíc korun, jenž daní s použitím výdajového paušálu, ročně do důchodového systému přispěje částkou 35 324 korun. V případě použití paušální daně je to 40 632 korun.

Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 40 tisíc korun za rok na sociálním pojistném zaplatí 31 200 korun. Důležité však je, že dalších 119 040 korun za něj ještě do systému odvede jeho zaměstnavatel. U živnostníků ale v tomto směru stát přijde zkrátka.

Kdyby však začala platit nová vládní opatření, zaplatil by v roce 2026 živnostník využívající výdajový paušál 56 519 korun. V případě použití paušální daně by to bylo dokonce 64 996 korun.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP), která zájmy OSVČ hájí, již vyjádřila zásadní nesouhlas. „Navrhované změny naruší křehkou rovnováhu mezi odvodovou stránkou věci na jedné straně a břemenem spojeným s podnikáním na straně druhé,“ stojí v jejím stanovisku.

Připomíná rovněž, že si živnostníci na penězích „nesedí“ a ani je nevyvádějí do zahraničí jako mnohé velké podniky. Kromě toho nemají na rozdíl od zaměstnanců žádné benefity jako stravenky či různé dny volna. „Na živnostníky tak rozhodně nikdo nedoplácí,“ upozornila AMSP.