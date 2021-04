Lubomír Zaorálek (ČSSD) zůstane ministrem kultury. Na jeho přání o tom dnes večer rozhodlo grémium strany. Na pozici ministra zahraničí sociální demokracie navrhne Jakuba Kulhánka, náměstka ministra vnitra. Po jednání užšího vedení strany o tom informoval novináře ve Sněmovně statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek | Foto: Profimedia

Pokud by Zaorálek změnu přijal, nastoupil by na ministerstvo kultury poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke. Českou diplomacii nyní dočasně vede Hamáček poté, co byl v pondělí odvolán Petříček.