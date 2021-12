Zeman seděl při jmenování na invalidním vozíku v proskleném prostoru, kam byl dovezen pracovníky oblečenými v ochranných oděvech. S Fialou komunikoval prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů. U ceremoniálu byl přítomen také prezidentův kancléř Vratislav Mynář a ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.

„Vážený pane předsedo vlády, milý Petře. Dovolte mi, abych vám blahopřál k vašemu jmenování premiérem. Sám jsem tuto funkci vykonával před čtyřmi roky a řídil jsem se při tom dvěma zásadami. Vážit si lidí, kteří v životě něco dokázali a nevážit si žvanilů, za nimiž není vidět práce, ale radí druhým, jak oni mají pracovat,“ řekl Zeman Fialovi.

Zeman opustil nemocnici. Fialu chce jmenovat v neděli v Lánech

„Protože prezident republiky má přispět k hladkému průběhu vytváření nové vlády, chtěl bych vás informovat, že již zítra absolvuji první setkání s vámi navrhovanými kandidáty, a to v abecedním pořádku, protože nikdo tak nebude diskriminován ani preferován. Tento seriál skončí 13. prosince a od té doby bude možné připravovat ustanovení vlády jako celku,“ uvedl prezident.

Nově jmenovaný premiér Petr Fiala ve svém poděkování přislíbil vládu, která provede potřebné změny. „Vážený pane prezidente, věřím v naši úspěšnou spolupráci a ještě jednou vám děkuji,“ uzavřel.

Fiala věří v novou vládu do poloviny prosince

„První, co bych chtěl udělat, je poděkovat občanům, kteří se nechali očkovat a chrání tak zdraví své i svých bližních. Je to důležité,“ uvedl Fiala na úvod tiskové konference po jmenování a vyzval ty, kteří to ještě neudělali, aby se očkovat nechali. Poděkoval současně všem lékařům a zdravotníkům.

Fiala dnes se Zemanem jednal o tom, jak budou probíhat následující dny. „Po 13. prosinci se s panem prezidentem setkám ještě jednou a předpokládám, že v polovině prosince by mohla být jmenována celá vláda. Výhrady k jednomu jménu přetrvávají, ale věřím, že budou rozptýleny těmi rozhovory, které pan prezident povede. Jméno kandidáta na příštího ministra průmyslu a obchodu dodám panu prezidentovi po pondělí,“ uvedl.

Fialovi ke jmenování pogratuloval končící premiér Andrej Babiš. „Gratuluji panu profesoru Fialovi ke jmenování premiérem. Jsem velmi rád, že se dnes uskutečnilo. Dobrá zpráva je i to, že pan prezident do 13. 12. ukončí rozhovory s ministry, takže věřím, že ve stejném týdnu bude jmenována nová vláda,“ napsal na twitteru.

Přísná opatření

„Prezident republiky bude v místnosti od přítomných osob oddělen speciální stěnou, zároveň bude zajištěn vizuální a zvukový kontakt hlavy státu a jmenovaného předsedy vlády. Místnost bude řádně větrána a kompletně dezinfikována, včetně všech předmětů,“ uvedl ráno prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Server iROZHLAS.cz v sobotu pozdě večer s odkazem na své zdroje napsal, že dezinfikovat se bude také jmenovací dekret, který už Zeman podepsal. V místnosti bude podle serveru při jmenování také hradní kancléř Vratislav Mynář a protokolář Vladimír Kruliš. Podle prezidentova poradce a epidemiologa Romana Prymuly, který se na přípravě ceremoniálu podílel, budou všichni přítomní testovaní na koronavirus.

Pěna dní: Déjà vu namísto tečky

Ústavní akt uskutečnil za nejpřísnějších hygienických opatření. "Česká republika je v nouzovém stavu. Státní orgány musí i v této době být schopny zajistit plnění úkolů daných Ústavou ČR. Je to v zájmu všech občanů. Je třeba věnovat veškeré úsilí tomu, aby nová vláda co nejdříve konala, rozhodovala a přijímala opatření vedoucí k řešení pandemické a ekonomické krize," uvedl mluvčí. Snaha o co nejrychlejší jmenování předsedy vlády, i přes komplikaci v podobě prezidentovy nákazy, je proto ku prospěchu země, dodal Ovčáček.

Jmenování lídra koalice Spolu novým premiérem se uskutečnilo sedm týdnů po sněmovních volbách, ve kterých volební uskupení Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN získala v dvousetčlenné dolní komoře 108 mandátů. Vlády by se Fiala chtěl s celým kabinetem ujmout nejpozději v polovině prosince.

Zeman měl původně Fialu jmenovat premiérem už v pátek, Hrad ale ceremoniál musel odložit kvůli čtvrtečnímu pozitivnímu testu prezidenta. Zeman se pak musel na dva dny vrátit do Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), kde byl před tím od 10. října hospitalizován s potížemi způsobenými nespecifikovanou nemocí. Podle člena prezidentova lékařského konzilia chirurga Pavla Pafka má chronické jaterní onemocnění. Nemoc covid-19 je podle Zemanových lékařů u prezidenta bezpříznaková, hygienici ale vyžadují dodržení podmínek izolace nakaženého.