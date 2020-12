Maximálně možného trestu se domáhá prokurátor ve věci Ludžajn al-Hathloulové. V rozsáhlé obžalobě se totiž nově kromě setkávání se novináři, diplomaty a rozhovory se saúdskými disidenty, kteří pobývají za hranice království, objevila i spolupráce s nepřítelem. Jednatřicetileté ženě nyní hrozí dvě dekády za mřížemi. I když je i na saudské standardy takový trest za poklidný aktivismus neslýchaný, sestra obviněné Lima se obává, že soud se k požadavku obžaloby nakloní a Ludžajn opravdu maximální možný trest dostane.

Přestože je jednou z nejznámějších ženských muslimských aktivistek, bývala často zvána na mezinárodní konference, nominována byla na Nobelovu cenu míru, za rijádskými mřížemi byla al-Hathloulová již několikrát. Nejčastěji za porušení zákazu řízení automobilu ženou a za protesty proti systému mužské kurately, kvůli němuž jsou Saudky ve vlastní zemi brány jako obyvatelé druhé kategorie – nesměji studovat, vybrat si manžela, rozvést se, cestovat bez povolení mužského opatrovatele.

Naposledy ji zavřeli v květnu roku 2018, její proces se táhne už více než půldruhého roku. Před měsícem se navíc její naděje na osvobození zásadně snížily. Její věc byla přeložena ke speciálnímu trestnímu soudu (SCC), před tzv. antiteroristický tribunál. Saudské vládě antiteroristický zákon podle kritiků z řad ochránců lidských práv celkem gumově umožňuje utiskovat kritiky absolutistického režimu a pronásledovat aktivisty. Speciální soud běžně rozdává tresty smrti, přiznání si vynucuje mučením, popsal tribunál britský deník The Guardian.

Konflikt s princem

Už v listopadu, po přenesení kauzy před SCC, bylo evidentní, že Ludžajn hrozí vyšší trest. Její právníci tvrdí, že se jedná o nečekanou eskalaci, jen těžko ospravedlnitelnou zákonem a že z toho vyplývá snaha režimu zlomit tvrdohlavou ženu.

„Jak je možné, že soudce náhle, po roce a osmi měsících řešením kauzy, tvrdí, že případ nespadá pod jeho jurisdikci?“ bouřila se na Twitteru sestra Lima. „Nikoho tím nepodvedou. Takhle nejspíš podle prince Muhammada ibn Salmana vypadá spravedlivý proces a nezávislý soud,“ ironicky doplnila.

Princ Muhammad ibn Salman je nástupcem trůnu a zároveň šéfem kabinetu, která ve jménu krále vládne zemi. S Ludžajn má osobní problém. Veřejně ji například mnohokrát obvinil ze špionáže ve prospěch Íránu a Kataru, největších rivalů Saudské Arábie v regionu.

Fakt, že sám princ nakonec dal saudským ženám právo řídit auto a zrušil několik dalších podobných zákazů, proti kterým al-Hathloulová bojovala, nic na jeho vztahu k aktivistce nezměnilo.

Jak píše polský deník Gazeta Wyborcza, spíše to jeho postoj k ní ještě více vyostřilo. „Chorobně ambiciózní nástupce trůnu, který se tváří jako pokrokový reformátor, chce budit dojem, že je to on, kdo tvoří reformy a ne že byl k nim přinucen ženou,“ píše polský deník. Jak informuje The Guardian, verdikt nad aktivistkou může být vynesen již dnes. K speciálnímu soudu se mají dostavit i její rodiče. Není jasné proč.

Vztahy se Západem

Jestli Saúdové i přes mezinárodní protesty pošlou Ludžajn na desetiletí do vězení, silně naruší své vztahy se Západem. Navíc by se to stalo v situaci, kdy Rijád přichází o mocného podporovatele v Bílém domě. Jak k princi veřejně a okázale prezentoval své sympatie Donald Trump, který mu dokonce odpustil rozčtvrcení známého novináře Džamala Chášukdžího na ambasádě v Turecku, tak Joe Biden jednoznačně dává najevo, že hodlá změnit kurz. „Končí vystavování bianco šeků,“ řekl Biden a potvrdil, že se opět otevřou otázky dodržování lidských práv.

Rodina al-Hathloulové již měsíce upozorňuje na nebývale kruté zacházení s jejich dcerou ve vězení. Měla být sexuálně obtěžován, mučena, bita. Několikrát na protest držela hladovku, lékaři potvrdili, že je ohrožena na životě.

„Režim, který považuje ženský aktivismus za terorismus, je hluboce poškozený,“ píše ve svém vyjádření organizace chránící práva saudský vězňů svědomí Grant Liberty. „Saúdská Arábie si nikdy nenapraví svoji reputaci, pokud nepřestane věznit a mučit lidi, kterí jen bojují za základní lidská práva.“

Sestra Ludžajn zatím neztrácí naději. „Moje sestra musí být propuštěna. Jediné, co udělala je, že žádala, aby s ženami bylo důstojně zacházeno a aby měly svobodu, na kterou mají přeci právo. Tvrdí o ní, že je teroristka, ale ona je jen obyčejná ženská, která sní o lepším a spravedlivějším světě,“ dodala Lima al-Hathloulová pro The Guardian.