Většina Britů během svého života zažila jediného panovníka - královnu Alžbětu II., která zemi vládla celých 70 let. Byť následníkem trůnu byl od počátku automaticky její prvorozený syn Charles, objevovaly se i názory, trůn by měl po smrti královny převzít spíše jeho mnohem populárnější syn - vévoda z Cambridge William.

Zemřela královna Alžběta II. Nejdéle vládnoucí panovnici bylo 96 let

Na přání Alžběty II. se přesto novým britským králem stal Charles. Krátce po skonu královny bylo oznámeno, že ponese jméno Charles III. (Karel III.). Jeho manželka, Camilla Parker-Bowlesová, bude nově titulována jako královna manželka. Jde o titul, o jehož používání poprosila Alžběta II. několik měsíců před svou smrtí.

Nové mince a bankovky

Brity čeká v následujících letech výměna bankovek. Na těch nyní používaných je totiž tvář královny Alžběty II. Po její smrti by tyto peníze měly být postupně staženy z oběhu a nahradí je bankovky s tváří nového panovníka. Portrét prince Charlese, který bude použit pro tento účel, byl již vyhotoven.

Ačkoli bankovky i mince by měly být nahrazeny co nejdříve, vzhledem k tomu, že není možné najednou stáhnou z oběhu všechny libry, se zdá být pravděpodobné, že několik let se budou objevovat i bankovky a mince s tváří Alžběty II.

Nové znění britské hymny

Briti se budou muset naučit nové znění britské hymny. Do nynějška používaný text totiž v sobě obsahuje i formulaci „Bůh ochraňuj královnu“. Po smrti Alžběty II. se tento text mění na „Bůh ochraňuj krále“.

Nové tituly pro Williama a Kate

Jakmile se novým britským králem oficiálně stane Charles, změní se i postavení prince Williama a jeho manželky Kate. Williamovi nyní v nástupnické linii posunul na první místo a proto přijme titul princ z Walesu, který tradičně patří následníkovi trůnu.

Británii na pohřeb Alžběty připravila Operace Londýnský most. Vše je naplánováno

Jeho žena Catherine, dosud titulována jako vévodkyně z Cambridge, se nově stane princeznou z Walesu. Tento titul naposledy patřil její zesnulé tchýni, princezně Dianě.