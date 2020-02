Podle sinoložky Kateřiny Procházkové z neziskové organizace Sinopsis, která video sdílela na svém twitterovém účtu, si mrtvol nikdo nevšiml už celých dvanáct hodin. Záběry jí prý poslal jeden její známý čínský disident.

3 corpses left on the floor for almost 12hours with medics fighting for others life in #Wuhan Red Cross hospital for #WuhanPneumonia treatment.

voice said,no one came to remove dead patients.#WuhanLockDown pic.twitter.com/JKiftbjbMK — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) January 24, 2020

"Jak na tom čínské úřady s koronavirem jsou a jestli ho mají pod kontrolou, je velmi těžké odhadnout. Pro Čínu je totiž velmi důležitá image. Čína se snaží neustále tvářit jako supervelmoc, která všechno zvládne," komentuje záběry pro Českou televizi Procházková.

Faktem nicméně je, že už Čína uzavřela do karantény na 50 milionů lidí v jedenácti velkých městech. První byl právě Wu-chan, epicentrum nákazy. A také město, kde Čína před lety vybudovala laboratoř pro studium SARS a Eboly. Američtí experti na biologickou bezpečnost proto už v roce 2017 varovali, že mohou tyto nepředvídatelné viry „uniknout“.

Národní biologická laboratoř ve Wu-chanu se navíc nachází zhruba 32 kilometrů od místního mořského trhu. Lidé si proto kladou otázku, jestli je to, že se epicentrum smrtícího viru nachází právě zde, pouze náhoda, či nikoliv. Odborníci se ale domnívají, že nikoliv. Podle nich virus zmutoval a přenesl se na lidi právě kvůli kontaktu s živočichy, kteří jsou na trhu k prodeji.

„V tuto chvíli neexistuje žádný důvod skrývat podezření, že zařízení mělo co do činění s vypuknutím této epidemie," řekl pro server DailyMail mikrobiolog Richard Ebright, který působí na Rutgersově univerzitě v New Jersey.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ale veřejnost uklidňuje. "Čínské úřady a námi úzce spolupracují. Informace předávají transparentně a rychle," řekl ředitel české kanceláře WHO Sardan Matić. Uvedl to na tiskové konferenci, která se konala v neděli odpoledne na Letišti Václava Havla. Pracovníci organizace podle něj čínský Wu-chan osobně navštívili a přesvědčili se o tom, že jsou přijatá opatření účelná.

Zopakoval také, že aktuální koronavirus se jeví mnohem méně nebezpečný než předchozí typy koronavirů. "Jen pětina případů se vyvinula v závažnější plicní onemocnění a dvě procenta nakažených chorobě podlehla. To jsou dobré zprávy," řekl.

Kvůli koronaviru skončil v péči lékařů i první Čech. Ten je hospitalizován ve vietnamském Danangu. Podle českého ministerstva zdravotnictví jde však pouze o preventivní opatření a nákaza se u něj nakonec nepotvrdila.

Můžeme potvrdit, že jeden Čech byl ve #Vietnam v souvislosti se šířením #koronavirus z preventivních důvodů hospitalizován. Nákaza u něj zatím nebyla potvrzena ❗️ Pracovníci našeho velvyslanectví v Hanoji jsou s ním v kontaktu, o žádnou konkrétní pomoc nás zatím nepožádal. — MZV ČR (@mzvcr) January 26, 2020

Premiér Andrej Babiš zároveň upozornil, že na pražském letišti již probíhají kontroly. Jsou zde podle něj připraveni zdravotníci a v pohotovosti je stálá lékařská služba a z hlediska bezpečnosti také hasiči.

„Zatím k tomu nedošlo, ale v případě, že vznikne podezření na nákazu na palubě letadla u konkrétního cestujícího, letiště okamžitě spouští procesy podle pohotovostního plánu,“ informoval premiér.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zatím nejsou v plánu žádné plošné kontroly. „Není racionální dělat plošný screening ve chvíli, kdy tu máme chřipkové epidemie,“ vysvětlil na tiskové konferenci Vojtěch. Podezřelých případů by se totiž podle něj nastřádalo obrovské množství, což by vedlo k přetížení lékařských institucí. Místo toho by měli pracovníci letiště a jednotlivých linek podnikat cílené kontroly u konkrétních osob. Šéf resotru zdravotnictví také uvedl, že není racionální rušit přímé lety z Číny.

Včínském Wu-chanu jsou podle něj v současnosti čtyři Češi. Dva z nich tam žijí dlouhodobě a dva se chtějí vrátit.