Bylo zrušeno na 130 akcí, jichž se mělo v příštích třech týdnech účastnit sedm tisíc lidí z celé Unie. Byl zakázán i vstup všem turistům, školám a dalším návštěvníkům budov parlamentu, kteří jinak tvoří obvyklou kulisu parlamentních jednání. Jedinou výjimku zatím dostali akreditovaní novináři, kteří však musí podepsat prohlášení, že nebyli v minulých týdnech v rizikových oblastech šíření koronaviru – v severní Itálii, nebo Číně.

„Smyslem je pokusit se omezit činnosti Evropského parlamentu tak, aby byli europoslanci co nejvíce uchráněni před možností nákazy, a parlament tak mohl pokračovat ve svém programu,“ vysvětluje kroky vedení šéfa evropských poslanců jedna ze zaměstnankyň. „Parlament má povinnost pokračovat ve své legislativní práci,“ uvedl ve svém prohlášení sám předseda europarlamentu Sassoli.

Brusel je na tom přitom v těchto dnech přibližně stejně jako Praha, počet nakažených v Belgii byl v pondělí sedm.

Miliardy na léky

Evropská unie jako celek toto pondělí přepnula na říkejme tomu vyšší bezpečnostní stupeň. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zvýšilo stupeň ohrožení koronavirem na „střední až vysoký“ a tomu bude odpovídat i činnost EU. Počet nakažených v zemích Evropské unie už překročil dva tisíce a nákaza se týká už dvacítky zemí Unie.

„Jinými slovy, virus se dále šíří,“ uvedla Leyenová. Unie proto spustila naplno kroky, které jsou pro tyto případy připraveny, včetně nákupu zdravotnického vybavení, informačního systému a koordinace mezi jednotlivými státy Unie. Koronavirem se společně bude zabývat pět eurokomisařů.

Víc než dvě a půl miliardy korun v přepočtu uvolnil Brusel z rozpočtu na hledání účinné léčby koronaviru. Už v přepočtu 75 milionů korun bylo také EU zaplaceno za společnou evakuaci unijních občanů hlavně z čínských epicenter koronaviru.

Ministři zdravotnictví řešili přípravu na příchod koronaviru už v půlce minulého měsíce. „V současnosti se dá říci, že jsou informace o koronaviru součástí všech jednání představitelů unijních států,“ říká mluvčí českého zastoupení při EU Petr Janoušek. V případě, že by se v některé členské země situace začala rapidně zhoršovat, může zasažený stát požádat o nasazení zdravotnického záchranného sboru a spustit unijní mechanismus civilní ochrany. To se zatím nestalo.

Jen málokterý stát přijímá zatím tak tvrdá opatření, jako udělalo Česko zákazem letů do oblasti severní Itálie, kde je výskyt koronaviru zatím v Evropě nejvyšší. Je to podle odborníků dáno i tím, že se jedná o jednu z klíčových průmyslových oblastí v Evropě a její odříznutí od Německa, nebo Francie by přineslo velké ekonomické škody.

Váš „pan Evropa“ Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda. Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Poměrně ojedinělé je Česko i v rozsahu paniky mezi obyvatelstvem, která se projevila v minulých dnech nakupováním velkého množství zásob trvanlivých potravin. Na druhé straně o možnosti zákazu velkých sportovních akcí, koncertů a podobně se už v této chvíli uvažuje v mnoha zemích Evropské unie. Zvyšuje se také počet uzavřených škol nejen v Itálii, ale přibývá jich třeba i ve Francii, kde z necelých dvou set nakažených tři zemřeli.

Schengen drží

To, co zatím koronaviru odolává, je Schengen, tedy otevřené hranice mezi unijními státy. Naposledy se na nezavírání hranic kvůli koronaviru dohodl se svým italským protějškem Giuseppem Contem francouzský prezident Emmanuel Macron. To, co ale kvůli koronaviru už teď trpí, je turistika, která za první dva měsíce roku přišla podle eurokomisaře pro vnitřní trh Thierry Bretona o miliardy eur.

„Turisté z Číny do Evropy necestují od ledna. To znamená také dva miliony ztracených nocí v hotelech. A to je od ledna miliarda eur měsíčně,“ uvedl Breton.

