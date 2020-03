A tak je normální, že se mezi sebou mísí skupinky turistů, školní mládeže, různých delegací a hostů pozvaných parlamentem, umělců vystupujících na vernisážích a podobně. Vše samozřejmě po důkladných osobních prohlídkách. A v předem důmyslně vymezených prostorech, kde sice mají návštěvníci zvenčí pocit, že jsou mezi poslanci a zaměstnanci parlamentu.

Ale ve skutečnosti jsou od nich sice na dotek, ale nikdy se s nimi nevědomě nepromíchají. Je to takový zvláštní mumraj, velmi složitý, ale fungující jako hodinky. S tím vším je od úterka konec. Tedy měl by být. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli vyhlásil třítýdenní koronavirovou karanténu, takže do budov parlamentu smí jen poslanci, jejich asistenti a stálí zaměstnanci.

Greta ano, jiní ne

Zrušil se i včerejší seminář o rovnosti žen a mužů, novináři, kteří měli akreditaci, mohli sice do budovy parlamentu, ale museli podepsat prohlášení. Že nebyli v rizikové oblasti (sever Itálie, Čína) a že neví nic o tom, že by se setkali s osobou nakaženou koronavirem, případně že mají negativní test.

Jenže stovky, tisíce lidí, byznysmenů, lobistů, odborníků, kteří měli v Evropském parlamentu jednat, už do Bruselu většinou přiletěli. Do budovy se ale nedostali. „Musel jsem kvůli tomu odložit návštěvu Dany Drábové a Jaroslava Míla a s ní spojenou akci, která měla demonstrovat, jak je jádro důležité pro dekarbonizaci energetiky,“ postěžoval si europoslanec Alexandr Vondra.

Setkání europoslanců s mnoha lidmi ale běží i v těchto dnech dál. Jen se přesunula z parlamentních sálů a kanceláří do kaváren a restaurací kolem parlamentu. „Téhle kavárně se už říká „koronacafe“, protože tam chodí teď všichni,“ říká jeden europoslanec o podniku u Lucemburského náměstí.

Existují však výjimky z pravidel. Jednu včera dostala ekologická aktivistka Greta Thunbergová, která na rozdíl od desítek jiných původně pozvaných hostů mohla vystoupit před europoslanci.

Štrasburské obavy

Obrovské napětí panuje kolem příštího plenárního zasedání parlamentu, které by se mělo odehrávat už od pondělku ve Štrasburku. Teprve zítra se rozhodne, zda se nezruší, případně, zda se neuskuteční v Bruselu. „Štrasburk se bojí nákazy od lidí z europarlamentu a europarlament má obavy z ubytování ve stovkách hotelů ve městě, kde jsou mraky lidí z celého světa,“ vysvětluje to jedna europoslankyně.

Je přitom možné, že by jediný případ koronaviru mezi šesti stovkami euro poslanců a stovkami zaměstnanců celou instituci, jeden z největších parlamentů světa, na týdny paralyzoval. Všichni by museli do nejméně dvoutýdenní karantény.