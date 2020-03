Podobně jako další vlaky od Bombardieru pro francouzské železnice mají výrazně českou stopu: svařování celé karoserie probíhalo v závodě Bombardier Transportation v České Lípě. První karoserie odjela z českolipského závodu na začátku roku 2018, výroba poběží do roku 2022.

? La Région a commandé 32 nouveaux trains auprès de @Bombardier. Plus confortables et plus accessibles, ils remplaceront des rames vieilles de 50 ans.#RemiExpress pic.twitter.com/q9R6wzCl2F