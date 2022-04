Dlouhodobě platí, že když se členové britské královské rodiny vydají na turné do zemí Commonwealthu, nebo za jeho hranice, vzbudí jejich cesta velkou pozornost. Jak tu pozitivní, kdy obyvatelé dané země zažívají atmosféru královské návštěvy, nebo kdy módní magazíny z celého světa číhají, co mají přítomné dámy na sobě, tak občas i tu negativní - třeba když v cílové zemi zrovna není nálada oslavovat příslušníky ne každým vítané monarchie.

U turné, které za svou „kariéru“ dosud absolvoval mimořádně populární pár, vévoda a vévodkyně z Cambridge, neboli princ William a jeho manželka Kate, bylo zatím negativní přijetí právě kvůli jejich oblíbenosti spíše velkou výjimkou. Jenže jejich současná cesta do Karibiku se bez problémů neobešla. Navštívené země totiž britské monarchii nedokáží odpustit její bývalý kolonialismus a touží po nastolení republik. Celou návštěvu tak provázelo hned několik kontroverzních momentů.

„Královská návštěva na Jamajce znovu podnítila vášně ohledně britské imperiální minulosti a obnovila volání po nezávislosti. Demonstranti při několika protestech požadovali od Británie omluvu a reparace za otroctví,“ shrnuje list Daily Mail. Zároveň ovšem upozornil, že naopak na mnoha místech země se William a Kate dočkali velmi vřelého přijetí.

Turné do Karibiku se uskutečnilo u příležitosti letošního výročí 70 let vlády britské královny Alžběty II. Problémy se vyskytly už v první den, kdy příští král William s manželkou doletěli do Belize. Jejich původně plánovaný program v zemi musel být narychlo zrušen a nahrazen jiným. „Z plánu dvojice byla vyškrtnuta návštěva farmy na výrobu kakaa ve vesnici Indian Creek. O několik dní dříve se totiž konal protest, kde demonstrující požadovali, aby byla návštěva zrušena,“ shrnuje BBC.

Vášně u obyvatelů vesnice vyvolalo nejen to, že William a Kate podle nich představují zástupce bývalé koloniální mocnosti. Před časem navíc došlo ke sporu o pozemky mezi místními obyvateli a ekologické organizace Fauna and Flora International, jejíž patronem je právě princ William.

Princové patří do pohádek

Událost v Belize však byla jen předehrou pro mnohem kontroverznější chvíle na Jamajce. Země je sice na Británii nezávislá, má vlastní vládu a parlament, formálně je však stále konstituční monarchií a hlavou státu je tak královna Alžběta II. V posledním roce ve státě nabírají na síle tendence zcela se od koloniální minulosti odpoutat a nastolit republiku. Zvláště poté, co se přesně takto loni osamostatnil Barbados, který se z konstituční monarchie v čele s Alžbětou II. stal republikou, jejíž hlavou je volený prezident. Současná návštěva Williama a Kate tak v určitém ohledu přilila na Jamajce olej do ohně.

Zatímco v jimi navštívené části hlavního města Kingston je vítaly nadšené davy, v jiné čtvrti se konal protest. Na něm účastníci požadovali nejen definitivní a úplné osamostatnění Jamajky, ale také omluvu a reparace od Británie za bývalé otrokářství. „Je urážlivé zneužít tyto mladé lidi (vévodu a vévodkyni z Cambridge, pozn. red.), aby se nás pokusili přesvědčit, aby byl v naší zemi zachován status quo, když naším cílem je konečně odstranit z našich krků královniny ruce v rukavičkách, abychom mohli volně dýchat,“ vyjádřila se pro agenturu Reuters aktivistka za lidská práva Kay Osborneová.

Mezi protestujícími se objevila i dívka s transparentem, na němž stálo: Králové, královny, princezny a princové patří do pohádek, ne na Jamajku. Další demonstranti podle magazínu Town and Country poukázali na to, že William a Kate žijí v luxusu, který jim zajistilo dřívější vykořisťování bohatství států Commonwealthu.

Už před příjezdem prince a jeho manželky se část jamajské elity vyjádřila proti návštěvě. Sto prominentních Jamajčanů a jamajských organizací zaslalo páru oficiální dopis, v němž požadovali, aby Británie vyplatila Jamajce reparace. „Nevidíme žádný důvod oslavovat sedmdesáté výročí nástupu vaší babičky na britský trůn, jelikož její vláda i vláda jejích předchůdců udržovala v chodu jednu z největších lidskoprávních tragédií v dějinách lidstva. Za sedmdesát let na trůnu vaše babička neudělala nic, aby napravila a odčinila utrpení našich předků, které se odehrávalo za její vlády a/nebo během celého období britského obchodování s Afričany, zotročování a kolonizace,“ stálo v dopisu.

Vy nám vládnout nebudete

S protestujícími se sice vévoda a vévodkyně přímo nesetkali, momentu, kdy jim bylo naznačeno, že v době, kdy bude William králem, už možná nebude Jamajka konstituční monarchií, se však nevyhnuli. Trapná chvíle se odehrála při jejich setkání s jamajským premiérem Andrewem Holnessem.

„Při setkání, které bylo zjevně napjaté, Holness páru řekl, že se Jamajka musí pohnout z místa a dosáhne splnění své skutečné ambice stát se nezávislým státem,“ komentuje CNN. Princ William a jeho manželka se k věci nijak nevyjádřili. Situace to ale byla krajně nepříjemná a kontroverzní.

Na slavností večeři, která se odehrála o den později, však už příští britský král nemlčel. Naopak udělal překvapivé a komentátory velmi oceňované gesto. Ve svém projevu totiž vyjádřil lítost nad tím, že Británie kdysi provozovala otrokářství. „Vévoda z Cambridge mluvil o svém hlubokém zármutku, že kdysi docházelo k zotročování domorodého obyvatelstva. Uvedl, že otroctví je odporné, nikdy k němu nemělo dojít a bude navždy skvrnou v britské historii,“ srhnuje BBC.

Přesto princův projev neuspokojil všechny. A zejména ne ty, kteří požadují od Británie za kolonialismus a otrokářství omluvu a pokud možno, tak také finanční reparace. Podle odborníka na královskou rodinu Jonnyho Dymonda však něco podobného ani není možné od členů královské rodiny očekávat.

„Zármutek skutečně nenahradí omluvu. Někteří z toho možná jsou zklamaní. Ale vyslovení omluvy by s sebou neslo přijetí odpovědnosti a otevřelo by otázku finančních kompenzací. A je logické, že princ William nezašel tak daleko. Něco podobného totiž musí nastolit britská vláda, ne královská rodina,“ upozornil Dymong v komentáři pro BBC.

Oslava kolonialismu?

Byť by se mohlo zdát, že dojemný projev prince Williama, navíc doplněn o zveřejnění množství fotek, na kterých vévoda a vévodkyně s úsměvem tráví čas s místními obyvateli, mohl reputaci celého kontroverzního turné napravit, opak je nakonec pravdou. Jak upozorňují někteří komentátoři, korunu (ovšem ve špatném slova smyslu) celé návštěvě nasadila nepříliš dobrá práce PR a organizačního týmu vévody a vévodkyně.

Jednou ze součástí jejich návštěvy totiž byla při vojenské přehlídce jízda Williama a Kate v otevřeném Land Roveru. Šlo o stejné auto, ve kterém se kdysi vezli při návštěvě Jamajky počátkem druhé poloviny dvacátého století královna Alžběta II. a její manžel princ Philip. „Účelem projížďky měla být milá pocta královně a vévodovi z Edinburghu, kteří se autem projeli na stejném místě v 60. letech. Jenže pro mnohé toto gesto znamenalo spíše to, že se připomněly poněkud odlišné časy - doba kolonialismu,“ upozorňuje BBC.

Stejnou kontroverzi podle stanice vyvolala i fotografie, na které se princ a vévodkyně zdraví s davem nadšených jamajských dětí. Jenže záběr byl pořízen tak nešťastně, že z dětí jsou vidět jen ruce, které se natahují přes plot. A vypadá to, jakoby si William a Kate podávali ruce s dětmi oddělenými jakousi "ohradou". „Hnutí Black Lives Matter i nezávislost Barbadosu změnily mnohé. Časy se změnily. A zatímco běžně se zdá, že se královské rodině daří se s novou dobou vyrovnat, na karibském turné Williama a Kate se to vůbec nepovedlo,“ píše BBC.