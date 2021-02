Hustě sněžilo. Byl únor a po páté večer už byla tma. Na hluk vlaku byli v Silver Spring ve státě Maryland v USA všichni zvyklí, vedla jím dvojkolejná trať. V pátek 16. února 1996 se ale něco změnilo. Monotónní klapání kolejových spojek přešlo ve skřípění brzd, po němž následoval strašný náraz.

Dva vlaky se před 25 lety srazily v americkém Marylandu v takové rychlosti, že zasahující hasiči nebyli schopni rozeznat, kde končí jeden vlak a začíná druhý | Foto: Wikimedia Commons, NTSB, volné dílo

Silver Spring vlastně není samostatné město, je to aglomerace přiléhající k severnímu cípu Washingtonu D. C. Současně je to ale jedno z nejstarších, nejvíce zastavěných a nejlidnatějších míst ve státě Maryland. Jezdí tu rychlíky i příměstské vlaky.