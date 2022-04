Soud shledal v novém procesu Navalného vinným z podvodu. Dostal devět let vězení

Ruský soud v novém procesu poslal opozičního předáka Alexeje Navalného na devět let do vězení poté, co jej už dopoledne uznal vinným z podvodu a pohrdání soudem. Oznámila to agentura TASS. Soud mu rovněž vyměřil pokutu ve výši 1,2 milionu rublů (nyní asi 258 tisíc korun). Prokuratura pro známého kritika Kremlu žádala v souvislosti s těmito obviněními 13 let vězení.

Ruský lídr opozice Alexej Navalnyj u soudu v Moskvě 20. února 2021. | Foto: ČTK