Neobjevené perly Evropy: země dobyvatelů i Romeovo vyhnanství

Zaletět si na víkend do Barcelony? To není díky době laciných letenek žádný problém. Jenže také kvůli nim jsou populární turistické destinace přeplněné, a to část cestovatelů odrazuje. Co raději poznat neokoukané cíle, kde se navíc nemusíte tísnit ve frontách na toalety či cokoliv jiného? V právě začínajícím pětidílném seriálu představíme vždy čtyři evropská místa nezasažená masovým cestovních ruchem, která k návštěvě doporučuje přední světový travel blogger Dan na svém webu Dan Flying Solo.