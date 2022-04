Jako přes kopírák se vyvinuly osudy dvou stejnojmenných lodí, které ve 30. letech minulého století vypluly z britských doků. Obě byly od vzniku považovány za to nejluxusnější, čím lze plout na dané vodní cestě, za druhé světové války posloužily válečným účelům, a ve druhé polovině dvacátého století je pak z trůnu nakonec sesadil rozmach dalších dopravních prostředků. A od té doby chátrají v přístavech.

Nyní se ale jejich osudy rozvětví - zatímco slavný zaoceánský parník Queen Mary zůstává nadále uvězněn v přístavu v americké Kalifornii a naděje, že by ještě někdy vyplul na moře jsou minimální, jeho jmenovec, parník Queen Mary, který sloužil na skotské řece Clyde, již zanedlouho opět sveze pasažéry. Zvrat v osudu plavidla oznámila samotná princezna Anne, dcera britské královny Alžběty II.

Parník Queen Mary, který byl určen pro plavby na skotské řece Clyde, zejména v jejím ústí, mořském zálivu Firth of Clyde, byl dokončen v roce 1933. Sloužil až do roku 1977, poté několikrát změnil majitele i kotviště. Od roku 2016 je ukotven ve městě Glasgow, kde prochází postupnou náročnou rekonstrukcí. Na jejím konci se měl dle původních plánů stát jakýmsi muzeem na vodě, loď by v takovém případě byla trvale umístěna u místního vědeckého centra.

Její osud ale nakonec bude jiný. „Princezna Anna, která se před třemi lety stala patronkou lodi pojmenované po její prababičce, oznámila, že TS Queen Mary opět vypluje do mořského zálivu Firth of Clyde. Očekává se, že by zpět ve službě mohlo plavidlo být do léta 2024,“ uvádí oficiální stránka sdružení Přátelé TS Queen Mary, které usiluje o rekonstrukci lodě.

Než se ovšem loď opět podívá z přístavu, čeká ji ještě náročná rekonstrukce. „Mimo jiné bude muset být znovuvybavena motory,“ zmiňuje vůbec nejdůležitější část oprav BBC.

Slavná loď

Podle sdružení je nové oznámení nejvýraznějším zvratem v plánech ohledně osudu plavidla za poslední léta. „Její vyplutí se odehraje v rámci podpory postpandemického zotavení a mělo by nakopnout turismus ve Skotsku. Konkrétně cestovní ruch na pobřeží řeky Clyde, v resortech Rothesay a Dunoon,“ konstatuje web sdružení Přátelé TS Queen Mary.

Členy sdružení zpráva mimořádně potěšila. „TS Queen Mary má zvláštní místo v srdcích a myslích těch v Británii i za jejími hranicemi, kdo si pamatují tuhle ikonickou loď a její nesporné místo v životě řeky Clyde," vyjádřil se pro BBC předseda sdružení Iain Sim.

A speciální místo má plavidlo podle něj i v srdcích členů britské královské rodiny - nejen princezny Anny, patronky lodi. „Mezi královské pasažéry, které TS Queen Mary svezla, patřily tehdejší princezny Alžběta a Margaret (pozdější královna Alžběta II. a její sestra, pozn. red.), pluly na ní ale i další slavné osobnosti, například americká první dáma Eleanor Rooseveltová či legenda hudebních síní, skotský zpěvák sir Harry Lauder,“ konstatuje BBC.

Spor o jméno

Poprvé se pasažéři svezli TS Queen Mary v roce 1933. Tehdy vyrážela z přístavu města Glasgow a sloužila jako výletní loď dopravující pasažéry do skotských dovolenkových resortů. „Láskyplně se jí tehdy přezdívalo Loď z Glasgow. Plavidlo se rychle proslavilo jako "nejlepší britský rekreační parník" a týdně se na ní svezlo třináct tisíc pasažérů,“ připomíná BBC. Loď nabízela svezení ve třech třídách pro více než dva tisíce lidí najednou, byla vybavena nejluxusnějším možným zařízením a svou velikostí předčila cokoliv, co do té doby plulo na stejných vlnách.

Po třech letech služby se ovšem TS Queen Mary musela přejmenovat - a důvodem nebylo nic jiného, než vznik zaoceánského parníku Queen Mary, který je dodnes legendou. „Na jaře roku 1935 společnnost Cunard White Star Line zažádala, aby byl parník z řeky Clyde přejmenován na Queen Mary II. Zástupci společnosti totiž potřebovali uvolnit jméno Queen Mary pro tehdy vznikající zaoceánský parník. Ikonické transatlantické plavidlo si skutečně ponechalo toto jméno až do sedmdesátých let. Za to, že majitelé parníku z řeky Clyde s přejmenováním souhlasili, jim společnost Cunard jako poděkování poskytla portrét královny Marie (tedy Queen Mary), který byl následně vystaven ve vyhlídkovém salonu,“ zmiňuje web sdružení Přátelé TS Queen Mary.

Po vypuknutí druhé světové války pak čekal obě lodě stejný osud - místo plavidel pro turisty se staly důležitou součástí válečného zásobovacího řetězce. Zaoceánský parník Queen Mary převážel vojáky, parník Queen Mary II z řeky Clyde zase do skotských měst doručoval poštu a sloužil jako běžný trajekt.

Po válce se obě plavidla vrátila ke svému původnímu účelu, čekalo je ale poslední zhruba čtvrt století provozu. Jako první se se službou rozloučil zaoceánský parník. Svou poslední plavbu podnikla Queen Mary 22. září 1967. "Korunu" jí sňal rozmach letecké dopravy - lidé ztratili zájem přepravovat se z Evropy do Ameriky na pomalém parníku, když stejnou trasu mohli absolvovat za pár hodin stále cenově dostupnějšími letadly.

Definitivní ukotvení zaoceánského parníku Queen Mary v přístavu v americké Kalifornii přineslo parníku z řeky Clyde zpět jeho původní jméno - opět se začal pyšnit názvem Queen Mary, nikoliv Queen Mary II, do desíti let ho ale postihl zcela stejný osud, jako jeho většího jmenovce. „Tím, že si stále více lidí mohlo dovolit auta a celkově se změnily zvyky Britů ohledně trávení dovolené, parník Queen Mary byl vyřazen ze služby a několik dalších let přečkal jako plovoucí restaurace na Temži v Londýně,“ konstatuje BBC.

V britském hlavním městě se lodi dařilo. „Po dvacet let byla vyhledávanou restaurací a barem. Dokonce byla v roce 1997 nově zařízena, vybavení stálo přes 2,5 milionu liber. Jenže v roce 2009 musela restaurace na lodi zavřít, jelikož místní úřady opětovně nepronajaly majiteli lodě kotviště - místo toho se rozhodly, že oblast poslouží pro vybudování zastávky lodního taxi,“ píše web sdružení Přátelé TS Queen Mary.

Od té chvíle to šlo s lodí od desíti k pěti. Prakticky každých pár let měnila majitele a každý nový majitel s ní měl jiné úmysly - jedním z plánů bylo třeba vybudování hotelu. Klidnější časy nastaly až v roce 2015, kdy se o ní začalo starat sdružení Přátelé TS Queen Mary, které ikonický skotský parník postupně dodnes rekonstruuje.

DVĚ KRÁLOVNY MARIE



• Jméno Queen Mary nesou až dva původně britské parníky.



• Prvním je parník Queen Mary, jenž poprvé vyplul v roce 1933 a který se plavil po skotské řece Clyde.



• Druhým je parník Queen Mary, jenž poprvé vyplul v roce 1936 a patří mezi nejslavnější zaoceánská plavidla.



• Osud obou lodí byl podobný: parník z řeky i zaoceánská loď byly na svých lodních trasách považovány za to nejlepší, čím se dá plout, za druhé světové války byly využity pro vojenské a zásobovací účely, ve druhé polovině 20. století je pak z činné služby vytlačil rozvoj letecké a silniční dopravy.



• Zaoceánský parník Queen Mary od 60. let kotví ve Spojených státech, naděje, že ještě někdy vypluje, jsou minimální.



• Parník Queen Mary z řeky Clyde léta sloužil v Londýně jako plovoucí restaurace, od roku 2015 bylo plánováno, že se stane muzejním kouskem vystaveným na řece v Glasgow. Nově ale bylo oznámeno, že opět začne vozit turisty a tedy opět vypluje.