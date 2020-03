"V tuto chvíli nemáme žádný důkaz o tom, že by domácí mazlíčci mohli být zdrojem nákazy COVID-19 nebo že by se onemocnění u nich mohlo rozvinout," řekl podle AP nejmenovaný mluvčí hongkongského úřadu.

Vědci mají podezření, že nový typ koronaviru se poprvé objevil u netopýrů, poté přešel na jiné druhy, možná malé, divoce žijící savce a od nich se přenesl na člověka. U zkoumaného psa se ale hongkongská odborná veřejnost shodla na tom, že vzhledem k slabé přítomnosti infekce v jeho těle se nejspíše nakazil od člověka, konkrétně od své majitelky, se kterou byl v karanténě.

Pes bude před propuštěním z karantény opět testován na koronavirus. Spolu s ním je v karanténě další pes, u něhož byl test negativní. I toto zvíře však bude testováno opakovaně.

Hongkongský úřad proto doporučuje, aby byla zvířata z domácností, v nichž se někdo nakazil koronavirem, umístěna do karantény. Úřad dále zdůraznil, že majitelé všech domácích zvířat by měli dodržovat správnou hygienu včetně mytí rukou při kontaktu se svými mazlíčky a neměli by je líbat. Zároveň by si ale lidé neměli dělat příliš velké starosti a rozhodně by se měli o svá zvířata dál starat a neopouštět je, uvedl mluvčí úřadu.

V Hongkongu se nákaza koronavirem prokázala u více než 100 lidí, přičemž dva nemoci podlehli. Celosvětově se koronavirem nakazilo přes 95.300 lidí a více než 3200 zemřelo, převážná většina z nich v pevninské Číně, odkud se nemoc začala koncem loňského roku šířit.