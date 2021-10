Sopka poprvé chrlila lávu a popel již 19. září. Od té doby záchranné složky evakuovaly šest tisíc lidí.Od první erupce nebyly hlášeny žádné oběti na životech ani vážná zranění, ohroženo je ale asi patnáct procent ekonomicky klíčové plodiny – banánů. To znamená potencionální hrozbu pro tisíce pracovních míst.

Záběry z dronů agentury Reuters rovněž ukázaly, jak prudká řeka žhavé lávy stéká po svazích kráteru, a to v těsné blízkosti domů. Vidět jsou také pruhy půdy a budov pohlcené černou masou starší lávy, která se pohybuje už jen velmi pomalu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.