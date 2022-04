Vymyšlený zážitek

„Zážitek z wellness-fitness centra. Během hodinové návštěvy se dostavilo 6 !!! Ukrajinských paniček. Jehly, vše umělé, botox… se žádostí o pernamentku a osobního trenéra. Recepční: Ale to je 6000 za pernamentku a 700 za hodinu za trenéra. Měsíčně dalších 5600. Paničky-platíme hotově dopředu. Ta UA uklízečka co tam pracuje x let, šílela. Ti lidé co potřebují doopravdy pomoci, zůstali na Ukrajině,“ psal Svoboda (jazykově neupravováno, pozn. red.).

Svůj příspěvek doprovodil fotografií interiéru skutečně existujícího centra I'm FIT Wellness Fitness, nacházejícího se v Praze 9. Nešlo přitom o jeho snímek, ale o profesionálně vyrobenou ilustrační fotografii, kterou samo centrum používá pro propagaci svých služeb, a jež se nachází na jeho facebookových stránkách.

V další části svého příspěvku pak internetový uživatel Aleš Svoboda vyzýval ty, co „jistě“ mají podobnou zkušenost, aby se o tom nebáli napsat.

Na Svobodův post zareagoval vlastním příspěvkem tým spravující a moderující facebookové stránky zmíněného fitness centra: „Plně se od slov pana Svobody distancujeme. Avizujeme, že se taková situace nestala a pan Svoboda stáhl fotku naší posilovny z veřejné databáze. Není u nás veden ani jako klient. Jedná se tedy pouze o vlnu nevole vůči lidem přicházejícím z Ukrajiny.“

Také tento příspěvek se začal ve formě tzv. printscreenu hojně šířit po sociálních sítích, přičemž jeho pravdivost Deníku potvrdil partner centra Jindřich Čanda.

Uživatel Aleš Svoboda je na sociálních sítích hodně aktivní, v uplynulých měsících sdílel nejčastěji příspěvky a videa proti očkování.

Další vylhané video

Vedle údajných zážitků s ukrajinskými uprchlíky v Česku, které se ve skutečnosti nestaly, se nadále hodně šíří také nejrůznější videa z natáčení filmů či videoklipů, která jsou lživě vydávána za „zrežírované záběry z Ukrajiny“ a mají svědčit o tom, že válka na Ukrajině je jenom "divadlo".

Na některá tato videa již Deník upozorňoval dříve, objevují se však stále další a další. Jedním z novějších je video, které na sítích rozšířila slovenská uživatelka označovaná jako Lenka Janovská. Video má podle ní ukazovat ukrajinské filmové studio, v němž „mrtvé oběti ruského bombardování kouří mezi natáčením cigarety“.

„Na Ukrajině je těžké pracovat jako mrtvola. Natáčení celý den s krátkými kuřáckými přestávkami,“ komentovala to uživatelka Janovská. Příspěvek dosáhl téměř tří tisíc sdílení.

Jak ale upozornila slovenská policie na své facebookové stránce Hoaxy a podvody, ve skutečnosti šlo o zneužití videoklipu ruského rapera Huskyho (vlastním jménem Dmitrije Nikolajeviče Kuzněcova), umístěného zhruba před rokem na youtube.

Krátký záběr z natáčení tohoto klipu, zachycující herce představující mrtvá těla, jak pokuřují v pauze mezi záběry, zatímco je další členové filmového štábu pomáhají aranžovat pro další natáčení, umístili tvůrci videoklipu loni 28. března na sociální síť TikTok. Dezinformátoři pak začali tento krátký záběr šířit jako důkaz zinscenovaného dění na Ukrajině.

Zdroj: Youtube

Tento typ lživých příspěvků se objevuje prakticky od vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Jak už Deník psal, stejným způsobem byly šířeny například záběry z reportáže rakouské televize o ekologickém protestu, při němž demonstranti symbolicky předváděli úmrtí způsobená znečištěným ovzduším a klimatickými změnami, nebo záběry z natáčení televizního seriálu Contamin. V obou případech dezinformátoři tvrdili, že jde o záběry herců představujících ukrajinské oběti.

Skutečné oběti

Podle OSN bylo od vypuknutí konfliktu zabito na Ukrajině již nejméně 925 civilistů, včetně dětí. Reálná čísla se ale mohou od tohoto údaje lišit, například ukrajinská strana od počátku obléhání Mariupolu mluví o více než 3000 zabitých jen z tohoto města. Podle Kyjeva bylo od počátku invaze zabito 1300 ukrajinských vojáků a zabito či zajato 15 300 ruských vojáků. Ani jedno číslo není ověřené.

Ruské zdroje mluví oficiálně o 498 mrtvých ruských vojácích. Ruský list Komsomolskaja pravda ale sdílel na sociální síti informaci, že zabito na Ukrajině bylo k pondělí 21. března zabito 9861 ruských vojáků – tato zpráva však byla později smazána a označena za útok hackerů. Ani v tomto případě nebyl žádný počet ověřen nezávislým zdrojem.