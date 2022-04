Při potopení křižníku Moskva, vlajkové lodi ruské černomořské flotily, zahynulo údajně asi 40 námořníků, další byli zraněni nebo se pohřešují. Uvedl to nezávislý ruský deník Novaya Gazeta Europe s odkazem na matku jednoho z námořníků, kteří na palubě lodi sloužili. Ruské úřady přitom tvrdí, že celá posádka lodi je v bezpečí a jakékoli ztráty na životech v souvislosti s potopením křižníku odmítají.

„Volal mi a plakal kvůli tomu, co viděl. Bylo to hrozivé,“ popsala údajně žena pro ruský deník. Voják měl své matce popsat, co se na lodi odehrávalo od chvíle, kdy došlo k výbuchu. Řada zraněných měla při explozi přijít o končetiny. Zda se jedná o autentické informace není možné jednoznačně ověřit, již v neděli se však na sociálních sítích objevilo svědectví matky dalšího z námořníků, která uvedla, že její syn zahynul.

Na sociálních sítích se objevila fotografie údajně pořízená 15. dubna, která má zachycovat výrazně poškozený potápějící se křižník Moskva. Zda se jedná o autentický snímek není zatím jednoznačně prokázáno.

Newest photo from 15 April 2022. Damaged Moskva. pic.twitter.com/BSgnS2mJXg — Мike Right (@BormanIke) April 17, 2022

Stejnou loď zachycuje i krátké video, na kterém je podle britské BBC kromě křižníku Moskva vidět také tažný člun. Na třísekundovém záznamu, pořízeném zřejmě ze záchranné lodi, je vidět silně poškozený křižník s dírami v trupu. „Zdá se, že z lodi byly spuštěny záchranné čluny,“ upozorňuje BBC. To by znamenalo, že se alespoň části posádky podařilo z lodi včas uniknout.

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

Blokáda Mariupolu

V neděli v poledne vypršelo ultimátum, které dala ruská armáda obráncům přístavu Mariupol. Do té doby měli složit zbraně a opustit město výměnou za možnost bezpečného odchodu. Ukrajinské úřady ale kapitulaci odmítly. Rusko v reakci oznámilo, že obležené město neprodyšně uzavře jak pro cesty ven, tak dovnitř.

„Stovky obyvatel musejí stát ve frontě na povolení, bez kterého nebudou od příštího týdne moci cestovat mezi jednotlivými částmi města, ale dokonce ani vycházet do ulic,“ citoval poradce starosty Petro Andrjuščenko na sociální síti Telegram ruská opatření. Ta podle něj potrvají týden.

Boje na východě země

Město Charkov na severovýchodě Ukrajiny bylo v neděli terčem mohutného ostřelování, při kterém podle úřadů zahynulo pět lidí a dalších 20 bylo zraněno. „Za denního světla ostřelovali Rusové centrální část města. Poškozeny byly obytné stavby a další civilní infrastruktura,“ popsal guvernér Charkovské oblasti Oleg Snyegubov.

Navzdory vytrvalému bombardování se ale ukrajinským jednotkám daří vytlačit Rusy z některých pozic. Synegubov uvedl, že Ukrajinci osvobodili několik obcí zhruba 40 kilometrů jihovýchodně od Charkova.

Úřady vyzvaly obyvatele Luhanské oblasti, aby urychleně opustili své domovy. „Příští týden může být obtížný. Nyní může být poslední šance vás zachránit,“ varoval guvernér Luhanské oblasti Sergej Gajdaj.

Podle Gajdaje ruské jednotky ostřelovaly město Zolote v Luhanské oblasti. Dva lidé při útoku zahynuli, další čtyři lidé byli zraněni. Cílem ostřelování byl podle deníku Kyiv Independent nově opravený sportovní komplex Olymp, který sloužil ukrajinskému olympijskému výběru.

Rusové v Luhanské oblasti obsadili město Kreminna, v ulicích však i nadále pokračují boje. Podle Gajdaje ruské jednotky zastřelily čtyři civilisty, kteří se z okupovaného města snažili v autě ujet do bezpečí.

Dvě střely zasáhly také východoukrajinské město Dnipro. Zasaženo bylo mimo jiné i vlakové nádraží „Dva lidé byli zraněni. Raketa zasáhla zařízení klíčové infrastruktury. Záchranáři zlikvidovali požár,“ uvedl šéf místní vojenské správy Valentyn Rezničenko.

Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že Rusko dokončilo přeskupení svých jednotek a je připraveno zahájit na východě Ukrajiny mohutnou ofenzivu. „Rusko připravuje útok s cílem získat plnou kontrolu nad oblastí Doněcku a Luhansku a zajistit stabilní pozemní spojení s Krymem,“ tvrdí úřad. Večer pak Kyjev oznámil, že druhá etapa války odstartovala. „Donbas. Začala druhá fáze války, ale říkám vám, věře naší armádě,“ uvedl šéf kanceláře prezidenta Zelenského Andrij Yermak. Zelenskyj pak uvedl, že ruská ofenziva je v plném proudu.

Raketový útok na Lvov

Čtyři nebo pět raket zasáhlo podle místních úřadů město Lvov na západě Ukrajiny. „Na místo byly vyslány příslušné jednotky, zjišťujeme rozsah škod,“ řekl v pondělí ráno starosta městě Andrij Sadovyj. Úřady vyzvaly obyvatele k přesunu do krytů.

Informační válka v Rusku. Šiřte a vytvářejte pravdivý obsah, hlásají ruské weby

Při útoku podle guvernéra Lvovské oblasti Maksyma Kozyckého zahynulo nejméně sedm lidí včetně jednoho dítěte. Osm dalších lidí bylo zraněno. Rakety zasáhly vojenská zařízení či autoservis.

Útok na vojenské cíle

Ruské ministerstvo obrany informovalo, že během noci zničilo raketami Iskander čtyři skladiště zbraní. Celkem mělo Rusko zaútočit na 16 ukrajinských vojenských objektů a zasáhnout za jedinou noc celkem 315 cílů. Uvedla to ruská státní agentura RIA Novosti.