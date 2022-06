Hajdaj také uvedl, že ruská vojska zničila druhý ze tří mostů spojující Severodoněck s Lysyčanskem a třetí most je pod palbou. "Chtějí (Rusové) úplně odříznout Severodoněck od možnosti evakuovat lidi odtud či sem přivážet munici a posily," řekl podle ruskojazyčného webu BBC. Situaci v Severodoněcku popsal jako těžkou, ale Rusům se podle něj dosud nepodařilo město dobýt. Příští dva dny budou podle gubernátora rozhodující.

Ruská média uvádějí, že v sousední Doněcké oblasti byl po výbuchu ve městě Avdijivka, kde sídlí další chemická továrna, vidět obrovský oblak kouře.

Ve směru na Slovjansk podle ukrajinského generálního štábu ve 109. den ruské invaze na Ukrajinu Rusové systematicky ostřelují oblast vesnic Petrivske, Nová Husarivka, Kurulka a Dolyna. Snaží se uchytit ve vesnici Bohorodyčne nedaleko Svjatohirsku.

Ruské ztráty od začátku invaze odhadl ukrajinský generální štáb na 32.150 vojáků, 1430 tanků, 3484 obrněných vozidel, 715 děl a, 226 raketometů. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit.

Ruské ostřelování během uplynulých 24 hodin připravilo o život tři civilisty v Charkovské oblasti, další čtyři vyvázli se zraněním. V Dněpropetrovské oblasti ruská palba s použitím kazetové munice dnes zabila ženu, uvedla agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na místní úřady.

Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj ve svém pravidelném nočním projevu ocenil obránce města Severodoněck za to, že po řadu týdnů zadržují postup ruských sil. "Vzpomínáte si, jak v Rusku začátkem května doufali, že budou mít celý Donbas? Po 108 dnech války, v červnu, Donbas stále odolává," prohlásil prezident.

Zelenskyj se v sobotu v Kyjevě sešel s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a v nočním videoposelství zdůraznil, že pokud Ukrajina získá kandidátský status EU, posílí to nejen jeho stát, ale celou Evropskou unii. "Začala závěrečná etapa velkého diplomatického maratonu, která by měla být dokončena za týden a půl. My jsme v tomto maratonu s Evropskou unií v jednom týmu a tento tým musí vyhrát," podotkl Zelenskyj.

Prezident Ukrajiny se také vyjádřil k sobotním zprávám o tom, že v jihoukrajinských městech Cherson a Melitopol, která ovládají ruští vojáci, začalo vydávání ruských pasů místním obyvatelům. Zelenskyj uvedl, že ruské pasy v sobotu dostalo jen několik kolaborantů s Rusy, aby mohli snadněji uprchnout ze země.

Rusko se snaží napravit chyby

Podle nejnovější analýzy amerického Institutu pro studium války (ISW) Kreml uznal, že na Ukrajině nebude možné rychle dosáhnout ruských cílů. Rusko dál upravuje své vojenské záměry a snaží se napravit chyby, kterých se dopustilo na začátku invaze, píše ISW.

Experti ISW také věnují pozornost výrokům mluvčího ukrajinské vojenské rozvědky Vadyma Skibického, který s odkazem na zjištění tajných služeb prohlásil, že Rusko plánuje vést válku ještě nejméně čtyři měsíce.

Institut znovu upozorňuje, že ukrajinské síly potřebují důslednou podporu ze strany Západu. Ukrajinské armádě chybí především dělostřelecké systémy, protože ruské počty a zdroje zvyšují tlak na ukrajinské síly, uvádí ISW.

Rusko nadále usiluje o vytvoření dalších bojových jednotek pro nasazení na Ukrajinu. V posledních týdnech se pravděpodobně začalo připravovat na nasazení třetího praporu z některých bojových uskupení; většina brigád přitom normálně je s to nasadit do operací dva ze tří praporů současně. Třetí prapory obvykle nejsou na plných stavech, a tak se Rusko pravděpodobně bude muset spolehnout na nové rekruty nebo mobilizované záložníky, aby tyto jednotky mohlo na Ukrajinu vyslat. Nasazení všech tří praporů současně pravděpodobně sníží dlouhodobou schopnost brigád regenerovat bojové síly po nasazení do operací, soudí britské ministerstvo obrany.

