Satelitní snímky také naznačují hromadění útočných zbraní v běloruském Gomelu poblíž hranic s Ukrajinou, informovala agentura Unian.

Podle britského ministerstva obrany se nicméně zdá, že ruské síly se na Ukrajině 'zasekly na místě' a nijak výrazně nepostupují. Podobně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prohlášení zveřejněném dnes v noci řekl, že ukrajinská armáda úspěšně odráží útoky a že zpomalila ofenzivu ruských vojsk. Podle vyjádření ukrajinské armády také mají ruští okupanti zásob potravin a munice už jen na tři dny. Podobně je tomu údajně i u pohonných hmot, které musí doplňovat z cisternových vozů.

Podle tvrzení ukrajinských armádních zdrojů, které citoval deník The Kyiv Independent, získala ukrajinská armáda zpět město Makariv v Kyjevské oblasti, ze kterého vytlačila ruské vojáky. Podle listu The Kyiv Independent vojáci vztyčili nad městem ukrajinskou vlajku a zahnali ruské síly zpět. Makariv se nachází asi 60 kilometrů od Kyjeva.

Ukrajina také oznámila vynucený ústup ruských vojsk v Mykolajivu na jihu země. Ukrajinský úřad pro námořní přístavy nicméně dnes v poledne informoval, že ruská armáda začala s ostřelováním místní infrastruktury, která tak utrpěla značné škody. Zničena byla například psychiatrická nemocnice v Mykolajivu. Podle předběžných informací při útoku nikdo nezemřel.

Podle ukrajinské státní prokuratury střílel v Charkovské oblasti tank na auto vezoucí rodinu s malými dětmi. „Lidé měli křičet, že jsou civilisté, a mávat bílou vlajkou. Při útoku zemřeli tři lidé, včetně devítileté dívky. Sedmnáctiletý chlapec je zraněný," cituje prokuraturu agentura Ukrinform.

Ostřelování pokračuje také v Žitomirské oblasti. Podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace Rusové ve dvou osadách zcela zničili několik domů, následky mají ukazovat fotografie zveřejněné běloruským serverem Nexta.

The State Emergency Service of #Ukraine published photos of the consequences of yesterday's shelling of two settlements in #Korosten district of #Zhytomyr region. pic.twitter.com/vRZVPINNiX

Poškození vojenské techniky a ruské ztráty hlásí ukrajinské síly i v Mariupolu, který je ale stále obklíčen ruskou armádou a čelí ostřelování. Ve městě stále zůstává více než sto tisíc civilistů. Od počátku války se z Mariupolu podařilo evakuovat 45 tisíc lidí, z toho tři tisíce jen v pondělí.

Další tři tisíce lidí však při obléhání města zemřely. Podle guvernéra Záporožské oblasti Oleksandra Starukhy Rusové včera ostřelovali dvě desítky evakuačních autobusů, které mířily z Mariupolu. Ty se pod palbu údajně dostaly hned na dvou různých místech. Zraněno mělo být podle ukrajinské strany i několik dětí, informaci však nelze nezávisle ověřit.

Z města chce v současnosti uprchnout nejméně sto tisíc lidí, podle vicepremiérky Iryny Vereščukové ale nemohou, protože chybí bezpečná cesta pro evakuaci. Ruské ostřelování zároveň zabránilo záchranářům v přístupu ke krytu pod divadlem, které minulý týden zničil zásah bomby. Z krytu se tak zatím podařilo zachránit pouze 130 přeživších. Rusko popírá, že by útočilo na civilisty.

V Mariupolu mají Rusové v těchto dnech ve velkém ničit továrny a průmyslové podniky. „Rusové chaoticky shazují bomby na infrastrukturu města. Továrny a průmyslové podniky, které poskytovaly pracovní místa a umožňovaly mezinárodní obchod, jsou ničeny. Okupanti se snaží zdevastovat ukrajinskou ekonomiku,“ napsala speciální vojenská jednotka Azov.

Krátce po poledni pak na Mariupol měly dopadnout dvě těžké bomby svržené z letadel. „Nepřítel město nadále cynicky ničí," napsala místní městská rada.

Kyjev také dnes obvinil Moskvu z nezákonné deportace dětí z Mariupolu a dalších ostřelovaných měst na jihovýchodě Ukrajiny. Podle ukrajinského ministerstva zahraničí už ruské síly násilně deportovaly 2 389 dětí. Kromě Mariupolu má jít například o Doněck či Luhansk. Kroky Ruska ministerstvo označilo za hrubé porušení mezinárodního práva. „Ruské síly nejenže útočí a zabíjejí naše děti, ale také je násilím převádějí do Ruské federace," napsala na Twitteru ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktová.

Ukrajinské ozbrojené složky údajně zlikvidovaly část sil ruské námořní pěchoty, která se chystala k útoku na město Oděsa. Agentura Unian o tom informovala s odvoláním na zástupce oblastní vojenské správy. „Rusové plánují operaci proti Oděse. Vidíme lodě plné vojáků, myslím, že chystají údok na město z několika míst," uvedl pro BBC poslanec za Oděsu Oleksij Hončarenko.

Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny na Facebooku informoval, že u města Ochtyrka v Sumské oblasti asi tři stovky ruských vojáků odmítly uposlechnout rozkaz svého velení a opustily prostor. Okupanti údajně odjeli v 70 kusech techniky.

Lidé v okupovaném Chersonu i dnes v ulicích protestovali proti ruské invazi. Rusové proti shromážděnému davu údajně použili slzný plyn, naznačují videa ze sociálních sítí.

V okolí Černobylu vypukl po dopadu ruské miny požár, informuje dnes web Ukrajinska pravda. V důsledku požáru se údajně zvyšuje radiační riziko, havarijní kritéria jsou kvůli němu aktuálně překročena desetkrát. Objevují se obavy, že by se okolím mohl šířit radiační kouř.

Podle dopoledního vyjádření ukrajinského parlamentu v oblasti kolem elektrárny vypuklo celkem sedm požárů, zřejmě po ostřelování nebo kvůli žhářství. „Oblast je pod kontrolou ruských vojsk, oheň hoří nekontrolovatelně,“ informovaly úřady.

Z odstavené jaderné elektrárny už byla propuštěna většina uvězněných zaměstnanců, kteří museli v Černobylu od jeho obsazení ruskými vojsky pracovat přes tři týdny prakticky nepřetržitě. Podle odborníků byli pod obrovským tlakem, což zvyšovalo riziko možných chyb. O propuštění zbývajících členů směny technického personálu informuje agentura Reuters.

Podle ukrajinské Státní služby pro mimořádné situace bylo od 24. února na Ukrajině zcela zdevastováno 651 obytných budov a přibližně 3780 domů bylo částečně poničeno. Informaci přinesla televize Nexta. Jen ve městě Charkov pak podle serveru Hromadske ruské ostřelování poškodilo okolo tisíce civilních objektů. Ruská armáda stále trvá na tom, že civilní budovy nejsou jejím cílem.

According to the State Emergency Service of #Ukraine, since February 24, 651 residential buildings in Ukraine have been completely destroyed, and about 3,780 houses have been partially destroyed. pic.twitter.com/vwqZjtNhmr