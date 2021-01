Šílenec mezi gardisty? FBI zkontroluje všechny, kteří mají chránit Bidena

Co děsí nejvíce organizátory nadcházející inaugurace nově zvoleného prezidenta Joea Bidena? Kromě útoku amerických extrémistů to je možná hrozba ze strany národních gardistů. Tedy těch, kteří mají nad klidným průběhem středečního ceremoniálu dohlížet. FBI hodlá všech jejích 25 tisíc členů, kteří dorazili do Washingtonu ze všech koutů Spojený států, prokontrolovat.

Joe Biden | Foto: Shutterstock