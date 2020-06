Nejvíce se protestovalo ve Washingtonu, kde demonstranti s transparenty prošli kolem Kapitolu, Lincolnova památníku a parku Lafayette, který se nachází vedle Bílého domu. Podle BBC byla demonstrace pokojná, demonstranti měli transparenty s hesly „Na černém životě záleží“ nebo „Bez spravedlnosti není míru.

Dav lidí přivítala i starostka Washingtonu Muriel Browserová, který na úvod prohlásila, že množství na demonstraci vysílá jasnou zprávu prezidentu Donaldu Trumpovi, který hrozil, že proti demonstrujícím povolá armádu.

„Pokud dokáže takto ovládnout Washington, může přijít i do jakéhokoli státu a nikdo z nás nebude v bezpečí,“ řekla. "S našimi vojáky by se nemělo takto zacházet, nemělo by po nich žádat, aby zakročili proti americkým občanům,“ dodala a zároveň požádala o stažení všech federálních policistů a vojáků Národní gardy z Washingtonu s tím, že jejich přítomnost je „zbytečná“.

Někteří protestující vidí v této vlně demonstrací naději. „Cítím, že je tento protest zcela jiný… doufám, že se poselství solidarity a rovnoprávnosti v USA více rozšíří," řekla například Crystal Ballingerová, další z účastnic pochodu.

PROTEST CROWD: Thousands of people marched down Constitution Avenue Northwest as Washington, D.C. attracted massive crowds over protests of racial injustice.https://t.co/sfCMOiJm6d pic.twitter.com/3dI0B0wlau — ABC 7 News - WJLA (@ABC7News) June 7, 2020

„Jsem tu, protože jsem si opravdu nemohl dovolit zde nebýt, rasismus je již dlouho součástí USA," řekl serveru BBC další účastník, pětatřicetiletý Eric Wood.

Lidé různých etnik i věku

Podle zpravodaje BBC se protestu účastnili lidé různých etnik i věku. Byly tu i celé rodiny s dětmi. „Nálada byla pozitivní a plná odhodlání, hrála tu hudba, rozdávalo se jídlo a pití. Protestující skandovali jméno nejen George Floyda, ale i Breonny Taylorové, která byla v březnu zastřelena policií. V jednu chvíli všichni poklekli na znamení solidarity, byl to silný moment," řekl zpravodaj Helier Cheung.

Mezi protestujícími byla i dvacetiletá Sarina Lecroyová a její sestra Grace, které se takové demonstrace prý zúčastnily poprvé, ale podle svých slov věří, že rozsah pobouření i celonárodní povaha protestů může vést k policejním reformám.

„Je to jen začátek, cítíme, že celá společnost spolu drží více než v minulosti," uvedla Sarina, která držela transparent „Jsem bílý, ale vidím tě, slyším tě a stojím při tobě.“ Transparentů na téma toho, jak mohou bílí pomoci v tomto boji, se zde objevilo i více. Jeden muž například držel transparent s nápisem: „Možná tomu nikdy neporozumím, ale budu stát za vámi."

Protesty se uskutečnily i v dalších městech. V New Yorku prošly desetitisíce lidí přes Brooklinský most, v San Francisku demonstranti dokonce na několik hodin zablokovali slavný most Golden Gate. V chicagském Union Parku se shromáždilo asi 30 tisíc lidí, zablokovaná byla i hlavní silnice v losangeleském Hollywoodu.

Postupné rušení zákazů

Některá města nyní však zrušila zákazy, které na obyvatele uvalila po prvotních nepokojích. Díky tomu se snižuje i počet zatýkání, poznamenává BBC.

Přesto však v sobotu policie v Portlandu ve státě Oregon zatkla přes 50 lidí kvůli „nezákonnému shromáždění a občanským nepokojům," poté, co na policisty někdo vystřelil. V Seattlu pak policie uvedla, že demonstranti zranili několik policistů, když na ně házeli "improvizované výbušniny".

George Floyd zemřel při policejním zákroku 25. května. Policista Derek Chauvin mu při zatýkání klečel bezmála devět minut na krku přesto, že Floyd několikrát zopakoval, že nemůže dýchat. Nyní Chauvin, který byl propuštěn z policejních řad, čelí obvinění z vraždy. Incident vyvolal vlnu rozsáhlých protestů proti policejnímu násilí v USA i ve světě.

Protesty v zemích po celém světě

Velké protesty proti rasismu se uskutečnily také v řadě dalších zemí. Ve Velké Británii bylo Parlamentní náměstí v centru Londýna zcela zaplněno lidmi navzdory výzvám vlády, aby se zabránilo hromadným shromážděním kvůli strachu z rozšíření koronaviru.

V Austrálii se protestovalo v Sydney, Melbourne a Brisbane, zde se protest zaměřil i na podporu domorodých Australanů. Proběhly demonstrace i ve Francii, Německu a Španělsku.