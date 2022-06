Osmadvacetiletý Aslin pochází z hrabství Nottinghamshire a v roce 2018 se přestěhoval na Ukrajinu, kde se seznámil se svou snoubenkou. Usadil se v jižním městě Mykolajiv a získal ukrajinské občanství, které má vedle britského.

Bývalý pracovník pečovatelské služby se v roce 2018 přihlásil k ukrajinské námořní pěchotě a ve své jednotce zůstal téměř čtyři roky. Předtím v letech 2015-17 bojoval v Sýrii proti Islámskému státu v řadách kurdské Lidové obranné jednotky.

Podle jeho rodiny není žoldákem ani špionem, jak tvrdí ruská propaganda, ale velmi milovaným a milujícím mladým mužem s mnoha přáteli kolem sebe a oddanou snoubenkou.

„Aiden vstoupil do armády, protože se Ukrajina stala jeho druhým domovem,“ řekla BBC jeho babička.

On sám plánoval svou budoucnost mimo armádu. „Jako všem Ukrajincům se mu život obrátil naruby Putinovou barbarskou invazí a on si přál bránit právo Ukrajiny na sebeurčení,“ uvedla rodina.

Ještě před verdiktem soudu Doněcké lidové republiky vydala jeho rodina prohlášení, ve kterém stojí: „Potřebujeme čas, abychom vše vstřebali. Aidena milujeme z celého srdce. S ním a Shaunem by se jako s příslušníky ukrajinských ozbrojených sil mělo zacházet s respektem, stejně jako s ostatními válečnými zajatci. Nejsou a nikdy nebyli žoldáky."

Na sociálních sítích byl Aslin známý, pod přezdívkou @cossackgundi, kde tweetoval aktuální informace a analýzy o ruské invazi. Vyjádřil podporu charitativním organizacím, které podávají jídlo na frontě, a hovořil o vysoké ceně války v podobě padlých ukrajinských vojáků."

Osmačtyřicetiletý Pinner je na Ukrajině od roku 2014, kdy navštívil Kyjev po proevropské revoluci na Majdanu. Následně se připojil k ukrajinské brigádě, kde jako sapér odstraňoval miny a nevybuchlou munici. Pochází z Bedfordshiru, poslední roky žil se svou ženou žil v Mariupolu.

Stejně jako Aslin není dobrovolníkem cizinecké legie, ale před několika lety podepsal legální dlouhodobou smlouvu s ukrajinským ministerstvem obrany. Je také součástí 36. brigády námořní pěchoty a předpokládá se, že bojoval i v Syrských demokratických silách.

V prohlášení, které vydalo ministerstvo zahraničí, popsala Pinnerova rodina Seana jako „zábavného, velmi milovaného, s dobrými úmysly“ a uvedla, že Ukrajinu považoval za svou adoptivní zemi, protože se mu líbil ukrajinský způsob života.

V prohlášení ministerstva dále stojí: „Shaun byl respektovaným vojákem britské armády, který dlouhá léta sloužil v Královském anglikánském pluku. Sloužil na mnoha misích, mimo jiné v Severním Irsku a u OSN v Bosně. V roce 2018 se Shaun rozhodl přesídlit na Ukrajinu, aby využil své předchozí zkušenosti a výcvik v rámci ukrajinské armády, což znamená, že není dobrovolník ani žoldák“.

