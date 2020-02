V roce 1962 uprchli z Alcatrazu tři vězni, Frank Lee Morris a bratři Clarence a John Anglinové. Ve svých celách vydlabali pomocí přiostřených lžic a kovového listu pily širší otvory kolem větracích šachet, systémem se pak dostali pod střechu a tam si postupně a systematicky vytvořili zásobu všeho, co budou k útěku potřebovat, včetně gumového člunu vyrobeného z odcizených pláštěnek, měchu k jeho nafouknutí vytvořeného za pomoci starého akordeonu i provizorních pádel.

V době, kdy byli pod střechou, maskovali svou nepřítomnost v celách pomocí maket vlastních hlav vyrobených z papírmaše a opatřených pravými vlasy.

K útěku zvolili 11. červen 1962, podle plánu se dostali až na břeh ostrova, nafoukli člun a zmizeli. Nikdy se však bezpečně neprokázalo, zda opravdu dopluli až na břeh, nebo zda se utopili v nebezpečném sanfranciském zálivu.

Patnáct let po jejich pokusu o útěk se v médiích objevila údajná fotografie bratří Anglinů, která je měla zachycovat při svobodném životě kdesi na brazilském věnkově. Na snímku byli zachyceni dva muži v černých brýlích, s delšími vlasy a v jednom případě s bradkou. Fotografie nebyla zcela ostrá a ani jeden z bratrů nebyl bezpečně rozeznatelný. Šlo o fake, nebo se útěk trojice vězňů opravdu podařil a fotografie to potvrzuje? Tato otázka zůstávala až do současnosti nezodpovězená.

Nejdřív je zajímala Amelia Earhartová

Do jejího rozluštění se pustila za pomoci moderních počítačových technologií také reklamní agentura Rothco, součást komunikační skupiny Accenture Interactive, za pomoci technologií společnosti IdenTV. Tato společnost se věnuje pokročilému analyzování videí s využitím umělé inteligence - umí provádět datovou analýzu natočených záběrů, rozpoznávat automaticky řeč a provádět identifikaci na základě specifických znaků.

Paradoxem zůstává, že agentura původně chtěla vyřešit úplně jinou historickou záhadu. "Asi před 18 měsíci se v jednom japonském přístavu našla fotografie, jež měla údajně zachycovat Amelii Earhartovou s letadlem, vypadajícím podobně jako to, které s ní zmizelo v moři. Asi 48 hodin to vypadalo jako fantastický příběh, ale pak vyšlo najevo, že fotografie pochází z populární japonské knihy a byla pořízena ještě předtím, než Amelia Earhartová zmizela. Tak jsme tento projekt (rozpoznání slavné pilotky pomocí počítačové technologie, pozn. red.) zavrhli, ale nápad zůstal," řekl kreativní ředitel agentury Rothco Alan Kelly mezinárodnímu informačnímu serveru o reklamě Little Black Book.

Útěk z Alcatrazu láká tajemstvím

Kelly, podobně jako řada dalších dnešních čtyřicátníků, viděl v dětství známý snímek Útěk z Alcatrazu v hlavní roli s Clintem Eastwoodem, jenž byl poměrně zdařilou filmovou rekonstrukcí celého útěku. Konec filmu zůstával otevřený, jen nález kytičky, jíž jeden z vězňů pěstoval na ostrově, dával tušit, že uprchlíci dosáhli břehu.

"Lidé milují staré dobré tajuplné příběhy. A tenhle příběh probouzí v každém z nás ukrytou Agathu Christie," řekl Kelly, jehož lákalo zodpovědět otázku, zda muži na fotografii opravdu jsou či nejsou uprchlí vězni.

"Říkal jsem si, že vousy a sluneční brýle mohou při identifikaci představovat trochu problém, ale technologie je nyní už tak úžasně vyspělá, že i s těmito faktory dokáže počítat," uvedl Kelly.

Kelly se spojil s producentem, který se podílel na natáčení dokumentárního filmu Alcatraz pro televizní kanál History. Od něj získal kontakt na muže, jenž jej propojil se ženou, která disponovala dalším kontaktem na jiného producenta, jenž se znal s mužem, který vlastnil původní fotografii z Brazílie ve vysokém rozlišení. "Trvalo mi to několik měsíců, než jsem to vystopoval," podotýká Kelly.

Získaný snímek agentura převedla za pomoci technologií společnosti IdenTV na počítačový 3D model obličejů. "Stručně řečeno, při procesu IdenTV se algoritmus počítačového programu krmí mnoha snímky obličeje jedné osoby spolu s řadou fotografií různých lidí, mnohokrát tento proces opakuje a učí se pomocí matematických modelů rozeznávat jeden obličej od druhého. Využívá přitom tzv. konvoluční neuronové sítě, což je algoritmus schopný se naučit identifikovat různé aspekty obrazu, přiřadit jim odpovídající důležitost a odlišit jeden od druhého."

Analýza pozitivní, říká počítač

Podle programu IdenTV vykazuje tvář světlovlasého bezvousého muže stejné obličejové znaky jako vězeňská fotografie Johna Anglina a podle neuronové sítě je výsledek srovnání obou snímků pozitivní. Jinými slovy, podle počítačové analýzy by na fotce z Brazílie měl být opravdu John Anglin.

U soudu by však tento důkaz zatím stále ještě neobstál, respektive, musel by být potvrzen ještě nějakým jiným, například analýzou DNA. Podle Kellyho je tedy příliš brzy na to kategoricky prohlásit, že se vězňům jejich útěk zdařil. Naděje, že jejich příběh měl své pokračování, však bezpochyby zesílila.

"Doufám, že jsou všichni stále ještě naživu. Dnes by to byli osmdesátníci. A pokud opravdu ještě žijí - doufám, že se s nimi co nejdřív setkám u Ellen," dodal Kelly s odkazem na americký zábavný diskusní pořad The Ellen DeGeneres Show, který moderuje herečka a komička Ellen DeGeneresová.