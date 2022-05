Na záběrech, které poprvé zveřejnila CNN, je vidět, jak se muži ve strážní buňce připravují na setkání s okupanty, hovoří spolu a převlékají se. Pět ruských vojáků se mezitím snaží dostat dovnitř komplexu, střílejí na zámky a rozbíjejí skleněné výplně. Dva Ukrajinci následně vycházejí ven a setkávají se s Rusy u brány.

Po krátké výměně slov se dvojice otáčí a s relativním klidem začíná odcházet od brány zpět do areálu. Pljac si dokonce zapaluje cigaretu. V tu chvíli se dva z vojáků, s nimiž dvojice prve mluvila, vracejí a začínají bez varování střílet. Oba civilisté zasažení do zad padají na zem.

Upozornění, video obsahuje drastické záběry:

This CNN video is from the "come and see" series.

It's scary, but you have to watch it.

The video shows the killing of two civilians by Russian soldiers near Kyiv. #StandWithUkraine️ #StopRussia #Ukraine pic.twitter.com/xS6VoqTW6n