Byl poslední květnový den roku 2002. Mladá žena se vracela do svého bytu v Baton Rogue, hlavním městě amerického státu Louisiana. To, co tam našla, vypadalo jako scéna z hororu. Její spolubydlící, dvaadvacetiletá Charlotte Murray Paceová, inteligentní dívka, která jen o trochu dříve promovala na místní univerzitě s vynikajícími výsledky, ležela v tratolišti krve. Někdo ji zavraždil. „Pitevní zpráva uváděla, že Paceovou někdo znásilnil a více než osmdesátkrát bodnul. Po těle měla i další zranění, jak se útočníkovi bránila,“ připomíná server WBRZ.