Pod deštníkem sledoval masu vody například muž, který se představil jen jako Petr. V období současných dešťů a výstrah přišel k Moravě poprvé. Žije v Hodoníně a momentální stav vnímá s obavami.

„Je to děsivé. Nejsem z toho vůbec v klidu. Hlavně při vědomí, co má ještě přitéct z vrchu. Bojím se, jak to bude vypadat. Pamatuju povodně v minulosti a co se dělo. Současný pohled na Moravu mi to rozhodně připomíná,“ svěřil se.

Voda se nad jezem dostala do míst přístupových mol, v pondělí ráno byla u lavic sloužících v běžných dnech k odpočinku. Měřící stanice ve Strážníci udávala třetí povodňový stupeň. V pohotovosti nadále zůstávají hasiči. Povodňová komise mezitím zopakovala varování, aby lidé u vody neriskovali a zbytečně nezaměstnávali záchranáře.

„Nadále platí nevstupovat do parků, lesů a blízkosti říčních toků,“ připomněla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Morava je pod bedlivým dozorem po celém svém toku. O složité situaci ve Veselí nad Moravou jsme psali TADY. Pod nápor se dostalo rovněž Horňácko s Veličkou.

jez v Hodoníně střeží policejní hlídka

close info Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek zoom_in Řeka Morava a její rameno Stará Morava v pondělí ráno 16. září 2024.

„Srážky se během noci vyskytovaly jen minimálně do pěti až šesti milimetrů. Nejvyšší úhrny za čtyřiadvacet hodin byly nicméně zaznamenány ve Velké nad Veličkou, sto milimetrů. V průběhu pondělí jsou očekávány další srážky především na jihovýchodě území do dvaceti milimetrů,“ oznámil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu se má na jižní Moravě v pondělí oblačnost postupně protrhávat. V úterý má pršet už jen občasně.

„Později na severu kraje místy i polojasno a jen lokálně přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty šestnáct až devatenáct stupňů Celsia,“ uvedl k úterku meteorolog Mojmír Martan.

pohled na Starou Moravu v Hodoníně v pondělí ráno 16. září