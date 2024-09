„V neděli v osmnáct hodin při třetím povodňovém stupni přijela skupinka hochů z Hodonína s nafukovacími atrakcemi, uvázala se k zábradlí a skočili do řeky, aby si mohli udělat bombastické fotky pro sociální sítě. Tak to už opravdu ne, a řeší to policie. Pokud máte v hlavě tak prázdno, zkuste aspoň myslet na ty, kteří by museli riskovat život při vaší záchraně,“ vzkázali představitelé Rohatce prostřednictvím sociálních sítí.

Neštěstí se přitom již stalo na sousedním Uherskohradišťsku, kde do rozvodněného potoka spadl čtyřiapadesátiletý muž a nevynořil se.

Rohatečtí se snaží zabránit proniknutí vody k majetkům tamních obyvatel. Podle jejich pondělního vyjádření jsou zatopená přístaviště, stejně jako maringotky, které tam zůstaly.

„Zaplavena je stavba plavební komory Rohatec, celá oblast polí Závidova, Hostěšiny, Závodí, Velké Oplety, pod vodou je také Skalický les, i spousta polí kukuřice,“ popsali situaci v pondělí odpoledne.

Zatímco v Rohatci došlo na výrazný hazard, v Hodoníně se místní riskantního chování vyvarovali. Na dotaz Deníku to potvrdil ředitel Městské policie Hodonín Jindřich Vašíček. Hlídky řešily pouze několik lidí, kteří zastavili auto a sledovali situaci z mostu mezi městem a sousedním Holíčem.

„V době výstrah nenastaly žádné mimořádné situace. Pravidelně objíždíme kritická místa. Narazili jsme jen na lidi, kteří neváhali zastavit na mostě směrem na Holíč a pozorovat řeku. Odtud jsme je museli vyhánět,“ sdělil ředitel Vašíček.

Kvůli bezpečnosti policie u jezu v Hodoníně natáhla u části břehu pásky, aby se příchozí nedostali ke kluzkým okrajům. Na místě byla i policejní hlídka. Podle informací Deníku zvídaví návštěvníci opatření respektovali.

„Více lidí tam přišlo hlavně v neděli odpoledne, kdy přestalo pršet. Samozřejmě chápu, že se chtějí podívat, jak to vypadá, ale je potřeba být neustále opatrný,“ apeloval Vašíček.

Vedení hodonínské radnice současně opakovaně upozorňuje, aby se obyvatelé vyvarovali vcházení do zalesněných oblastí, které mohou být v době vytrvalého deště podmáčené. Hrozí vyvracení stromů.

K tomu o víkendu došlo například v zámeckém parku v Lednici na Břeclavsku. Bezpečnostní opatření se týkají také hřbitova, a to nejen v Hodoníně, ale i v Kyjově – tam v pondělí pro jistotu zůstala zavřená i jedna ze základních škol.