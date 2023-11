Ptáky původem z Brazílie, novozélandských ostrovů, Indie, Nové Kaledonie či z různých částí Austrálie mohli obdivovat návštěvníci v Petrově na Výstavě papoušků a drobného exotického ptactva. Představili se tady ary, rosely, kakaduové, alexandři nebo třeba kakariki.

Osmý ročník Výstavy papoušků a drobného exotického ptactva v Petrově. | Video: Deník/Petr Turek

Příchozí si mohli exempláře nejen prohlédnout, ale také se o nich více dovědět. Této možnosti využili na dvoudenní výstavě návštěvníci nejen z hodonínského okresu, ale zejména pak z Uherskohradišťska.

„Jen za sobotu tady bylo kolem dvou set platících hostů,“ přiblížil za organizátory z petrovské organizace Českého svazu chovatelů Jan Oselka. A to do patnácti let byl vstup zdarma.

Právě mladí příchozí se mohli o prvním listopadovém víkendu zapojit do hlasování o nejkrásnější ptáky ze zhruba šedesátky vystavovaných druhů. Mezi pětici nejpopulárnějších exemplářů tak zvolili amazoňana velkého, amady Gouldové, roselu pestrou, bernarda modrého a agapornise, který má za sebou už i úspěch z výstavy v Olomouci.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Ocenění v této soutěži si tak připsali chovatelé Miroslav Janeček, Zdeněk Hudeček, Radek Ospalík, Miroslav Sedláček a Petr Kotásek. Na letošním osmém ročníku kromě domácích vystavovatelů z Petrova představili za přispění obce ve zdejším kulturním domě své svěřence také chovatelé ze Strážnice, Radějova, Tvarožné Lhoty, horňáckého Lipova a dokonce i z Uherského Ostrohu.