OSTATKŮ SI VŠIMLI AŽ V CÍLOVÉ STANICI

Nádraží v Židenicích v roce 1941Zdroj: Wikimedia Commons, Nakladatelství Josef Filip, volné dílo

Jen o čtrnáct let později postihla Brňany další železniční tragédie. Brzy ráno najel rychlík v brněnských Židenicích do davu čekajícího na osobní vlak, který je měl odvézt do nedalekého Adamova. Na rutinní cestu do práce vyčkávala 18. září 1941 na nástupištích přibližně tisícovka pracujících. Nehodu nepřežilo osmnáct z nich, mnozí další se zranili.

Zatímco čekající lidé ještě za tmy pomalu vykračovali do kolejiště, netušili, že se vlak místo z očekávané pravé strany vyřítí zleva. Cestující dojíždějící do tehdejší adamovské zbrojovky mnoho šancí proti ztlumených světlům jedoucího rychlíku neměli. Osobní vlak, na který dělníci čekali, musel být pozastaven, podle tehdejšího válečného nařízení měl totiž přednost vojenský nákladní vlak, jenž měl takřka dvouhodinové zpoždění.

Cestující proto mylně považovali blížící se vojenskou soupravu za svůj očekávaný osobní vlak do Adamova a vykročili do kolejiště, aby stihli zaujmout místa. V tu chvíli však v protějším směru projížděl od Prahy rovněž zpožděný rychlík a najel do davu. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil, že předek lokomotivy vláčí lidské ostatky.

Přestože brněnské gestapo nejdříve vyšetřovalo železničního zřízence Josefa Hájka a výpravčího Jaroslava Dvořáka, po deseti dnech je propustili. Na vině prý byli samotní cestující, protože do kolejiště vstupovali na vlastní nebezpečí. Protektorátní vláda odškodnila pozůstalé dvou set tisíci korunami, dalších padesát tisíc daroval protektorátní prezident Emil Hácha a říšský protektor Konstantin von Neurath.