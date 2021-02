Ludmila Teichlová, 66 let, důchodkyněZdroj: Deník / Petr Turek

Žije se mi tady přijatelně. Obchody jsou tady dobře zásobené. Bydlím na místě, odkud mám všude blízko, do drogérie, do masny, do obchodu, na zastávku i do kostela. Nevýhodu vidím ve vyžití pro předškolní děti. Chybí mi pro ně parčík, nové dětské hřiště i více herních prvků pro ně.