Zdroj: Deník / Petr Turek

Jak se vám žije ve Vacenovicích?

Radek Procházka, 41 let, státní zaměstnanec

Krásně se mi tady žije. Je velkou výhodou Vacenovic, že jsou dobře umístěné. Máme to blízko do velkých měst, třeba do Brna a Bratislavy, a také do Hodonína a Kyjova.

Je tady sportovní zázemí. A také kulturní život v obci je na velmi vysoké úrovni. Jen mi tady chybí sportovní hala.