Blížící se podzimní počasí si milovníci koupání z Kyjova a okolí užijí pod střechou. „Pro veřejnost budou otevřeny všechny tři zóny vnitřního areálu. V každé části se návštěvníci mají na co těšit,“ přiblížil kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

Plavce by pozval na plavecký bazén, děti a rodiny s dětmi na zážitkovou zónu a tobogán. Ti, co budou chtít relaxovat, mahou zavítat do vířivky zážitkové zóny nebo na pěnové lavice. Milovníci saunování mají na výběr z několika saun. Příchozí tak budou moci vyzkoušet komfort v sauně finské, tropické či solné nebo si odpočinout v turecké či bylinné lázni. „Všechny zóny jsou krásné, zajímavé a atraktivní a všichni, kdo přijdou, budou nadšení,“ uvedl místostarosta.