Po bezmála dvou letech stavebních prací v pondělí 25. září v Kyjově otevírá moderní aquapark za více než tři sta milionů korun. Jde o největší investiční akci v historii města.

Aquavparku v Kyjově několik dnů před slavnostním otevření vnitřní části. | Foto: Deník/Petr Turek

První zájemci se do vodního světa podívají ve tři hodiny odpoledne. „Pro veřejnost budou otevřeny všechny tři zóny vnitřního areálu. V každé části se návštěvníci mají na co těšit,“ přiblížil minulý týden kyjovský místostarosta Daniel Čmelík. O blížícím se otevření Deník již informoval.

Plavce čeká plavecký bazén, děti a rodiny s dětmi se mohou těšit na zážitkovou zónu a tobogán. Ti, co budou chtít relaxovat, mohou zavítat do vířivky, zážitkové zóny nebo na pěnové lavice. Milovníci saunování mají na výběr z několika saun. Příchozí tak budou moci vyzkoušet komfort v sauně finské, tropické či solné nebo si odpočinout v turecké či bylinné lázni. Nové aquacentrum má být otevřené ve všední dny do jednadvaceti hodin, o víkendech pak ještě o půlhodiny déle.