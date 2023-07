Příznivcům letních radovánek se letos tento koupací areál s výhledem na scenérie Ždánického lesa otevřel začátkem tohoto týdne. Zatím nejvyšší návštěva byla v úterý, kdy sem dorazilo na 440 lidí. „Dříve jsme měli o víkendech ale i kolem sedmi set návštěvníků za den,“ podotkl starosta.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Jak jej doplnila pokladní Otýlie Berková, v prvních sezonách na uhřický aquapark dorazilo za den i dvanáct set lidí. „Tehdy ale ještě nemělo tolik lidí vlastní bazény, jako je tomu teď. Navíc jsme měli novinku pro široké okolí. Nyní k nám mimo místní jezdí hodně lidí na kolech, zejména ti, co využívají cyklostezky v okolí. Také k nám jezdí maminky z dětmi z Brna, zřejmě jim vyhovuje zdejší aquapark i tím, že tady mají lepší přehled. A také sem míří turisté, kteří do okolí přijíždějí za vínem, pak zavítají k nám jako na wellness,“ uvedla pokladní.

Jako pamětnice navíc přiblížila i minulost zdejší lokality, kde byl nejdřív jen malý rybníček a pak v šedesátých letech minulého století tady vzniklo přírodní koupaliště, a to díky vodě, která sem tekla z okolního lesa. „Vodní plocha měla navíc využití i v zimě, kdy se sem chodilo bruslit,“ nastínila minulost Berková.

Nová éra pak milovníkům koupání začala v Uhřicích před patnácti lety, kdy se jim otevřel nový aquapark, kde v ceně vstupného, jsou i oblíbené atrakce jako tobogán či skluzavky. Navíc nejbližším koupalištím v okolí dlouho podobné možnosti scházely, nebo chybí i doposud. Za celodenní vstup tak dospělí návštěvníci v Uhřicích zaplatí stovku, děti do patnácti let a lidé s handicapem mají slevu, takže platí padesátikorunové vstupné. Nejmenší děti do tří let mají vstup zdarma.

Podle obsluhy zdejšího občerstvení si hosté oblíbili z jídel nejvíce langoš, která tady stojí šedesát korun. Milovníci piva mají na výběr hned ze tří značek, a to jedenáctku od Starobrna a Staropramenu a desítku Arnošta. Jím načepovaný půllitr vyjde na devětatřicet korun. U nealka provozovatel bufetu vsadil na malinovku a žlutou sodovku s cenou třiatřicet korun za půllitr a dvaadvacet korun za třetinku.

Uhřický Aquapark je poměrně snadno dostupný ze silnice I/54, a to jak z jedné strany od Slavkova u Brna, tak z opačného směru od Kyjova. První větší nával milovníků koupání mohou v Uhřicích v této sezoně očekávat zřejmě už v neděli, kdy podle meteorologů začne na jižní Moravou proudit teplý vzduch od jihozápadu. „Jasno až polojasno, později místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia,“ uvedl na webu Českého hydrometeorologického ústavu Peter Hruška z brněnské pobočky.