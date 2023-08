S tím také souvisí celá řada uzavírek především centra města a také připravená záchytná parkoviště. „S ohledem na tuto velkou akci jde o dobře využitý prostor, v normální dny bych jej považoval spíše za nouzové parkoviště. Zatím je to tady v pohodě,“ řekl v pátek před polednem k záchytnému parkovišti P2 jižní části Nádražní ulice Ivan Dolíhal, který do Kyjova přijel ze sousedních Svatobořic.

Celkem organizátoři připravili pro návštěvníky, kteří dorazí na Slovácký rok autem, šestici záchytných parkovišť, která jsou k dispozici zdarma. „Měla by tady zaparkovat celkem asi tisícovka aut,“ přiblížil mluvčí festivalu Filip Zdražil.

Na příští Svatovavřinecké chceme živý přenos i obrazem, říká ředitel Petr Hruška

Ze vzdálenějšího parkoviště v Boršově má navíc svážet hosty folklorního svátku autobus kyvadlové dopravy, který je přiveze téměř do samotného centra Kyjova, do Dobrovského ulice mezi dům zemědělských potřeb a dějiště třídenní chovatelské výstavy. „Bude jezdit v sobotu a v neděli podle vytížení, zhruba po dvaceti minutách,“ sdělil mluvčí.

Avšak ne každý byl s parkováním spokojený. „U fitness centra nám kvůli tomu nadával nějaký pán, přitom jsme tam parkovali jako ostatní. Na druhou stanu podle navádění značkami se jelo na záchytné parkoviště dobře,“ svěřila se svými zkušenostmi Elena Daňková z Koryčan.

O kousek dál byly parkovací místa v uličkách zaplněné už před pátečním polednem. To byl i případ západní části Dobrovského ulice, kde řidiči často parkovali auta i na posečeném trávníku, tedy v zeleni. Plno bylo také u Kyjovky v Žižkově ulici. „Je to tady sice plné, ale předpokládali jsme, že to tak na Slovácký rok bude. Hlavní je, že k nám lidi přijedou, což je fajn,“ přiblížila své postřehy při venčení psa Leontýna Žižlavská.

Největší omezení? V sobotu odpoledne

S organizací dopravy v širším centru Kyjova byl spokojený například Tomáš Žalud, který přijel k radnici především nasytit návštěvníky festivalu šťavnatou pečení. „Zatím je to v pořádku, všechno funguje. Očekáváme nejvíce zákazníků dnes k večeru a pak v sobotu od rána celý den. Jako první připravujeme zhruba dvacetikilovou krůtu a vepřové plecko, hodinu či dvě po poledni bychom chtěli prodávat první porce,“ řekl při grilování kuchař.

Právě v sobotu odpoledne pak musejí místní i přijíždějící hosté počítat s největší omezením, mezi polednem a sedmnáctou hodinou se totiž uzavře pro dopravu i většina Komenského třídy a severní část Nádraží ulice. Důvodem je unikátní a velice prestižní Krojovaný průvod. Ten totiž v patnáct hodin vyrazí za doprovodu dechových a cimbálových muzik nazdobeným Kyjovem od vlakového nádraží na Masarykovo náměstí. „Mělo by se tady objevit tři a půl tisíce krojovaných, možná až čtyři tisíce, ale jsou to jen odhady. Letos se průvodu zúčastní rekordních osmačtyřicet obcí, poprvé mezi nimi budou Mouchnice a Koryčany, a po mnoha letech se vrací Čejč,“ prozradil autor pořadu a starosta Hýsel Libor Orság.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Slovácký rok potrvá až do nedělní noci. Kromě mnoha pořadů nabízí i řadu novinek, mezi nimi je například Městečko kyjovských vinařů s dominantou mlékárenského komína, které je navíc průchozí od areálu letního kina směrem k náměstí.

Podle informací od společnosti Kordis, koordinátora krajského Integrovaného dopravního systému, bude o víkendu řada spojů do Kyjova a z Kyjova posílená, některé zdvojeny či dokonce zdvojeny.