Žadatelé budou moci sázet již od tohoto podzimu nebo na jaře a na podzim 2022. „Doporučená doba výsadeb je od října do listopadu a od března do května podle počasí,“ doplnil.

Jak uvedl David Kopecký z Nadace Partnerství další milion korun budou moci získat zájemci z obcí, zájmových sdružení, neziskových nebo příspěvkových organizací, pokud se pustí do sázení stromů a keřů na veřejně přístupných místech poškozených obcí. „Jedná se o pokračování úspěšného programu ŠKODA stromky podpořeném drobnými přispěvateli z veřejné sbírky Nadace Partnerství. Tato výzva bude otevřena v nejbližších dnech,“ sdělil Kopecký.

Nejméně tři miliony korun zamíří na obnovu poničených zahrad v pětici obcí. Peníze na převážně ovocné stromy a keře mohou postižené rodiny získat ještě před samotnou výsadbou. Obnovu zahrad financuje nevládní organizace Člověk v tísni. „Zeleň v okolí domova má také nezanedbatelný psychologický efekt. Lidé, se kterými se setkáváme, často snáší velmi špatně, že jim tornádo zničilo zahrady. Ukazují nám fotky, jak to tam měli krásné, vypráví, kde stál jaký strom. Zeleň nejenom utvářela malebné prostředí a poskytovala útočiště pro oddych, pomáhala například i zajistit soukromí lidem v sousedících domech,“ přiblížila vedoucí programu SOS Morava z Člověka v tísni Michaela Guldanová.

„Zmírňuje přehřívání měst a vesnic, zlepšuje mikroklima, zvlhčuje a ochlazuje své okolí. Na jižní Moravě je potřeba začít s obnovou co nejdříve, zároveň jsme chtěli podpořit výsadby rozumné a koncepční, zajistit stromům následnou péči a jejich majitelům ubrat co nejvíce administrativní zátěže,“ vysvětlil ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.

