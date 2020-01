Nové komfortní přístaviště na Baťově kanálu má stát téměř sedmdesát milionů korun. Původní plány počítaly ale s nižší cenou. „Nakonec byla zakázka vysoutěžena za 69,8 milionu korun, což je o čtyřiatřicet procent více, než předpokládal projektant. Toto navýšení je způsobeno současnou situací na trhu a nevybočuje ze situace u jiných staveb dopravní infrastruktury,“ vysvětlil po skončení výběrového řízení mluvčí Ředitelství.

Vítězná firma se mohla pustit do přípravy plochy staveniště již před Vánocemi. Stavební práce jsou na pořadu až nyní. „Modernizace bude mimo jiné zahrnovat rozšíření kapacity na pětatřicet stání ze současných jedenácti,“ sdělil ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

Mimo jiné veselské přístaviště bylo první, které se výletníkům po obnovení plavby na Baťově kanálu před dvaceti lety otevřelo. Jeho modernizace potrvá až do jara 2021. „Stavební práce se během plavební sezony roku 2020 omezí, aby mohl být zachován co největší turistický provoz,“ přiblížil Bártek. Ve stejnou dobu nechá Povodí Moravy opravit okolní koryto toku.

Podle plánu Ředitelství vodní cest by ale veselské přístaviště nemuselo být poslední velkou stavbou tohoto roku. „Věřím, že po plavební sezóně začneme stavět i dlouho očekávanou plavební komoru Rohatec prodlužující vodní cestu do Hodonína,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel republikového Ředitelství vodních cest. To je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a uskutečnění výstavby a modernizace dopravně významných vodních cest.