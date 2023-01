„V zadávacím řízení jsme obdrželi sedm nabídek, které momentálně hodnotíme. Po doložení zbývajících dokladů od účastníků věříme, že vybereme vítězného dodavatele a na jaře letošního roku tak budeme moci zahájit stavbu,“ sdělil ve čtvrtek zástupce šéfa republikového Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Naděje. Lodě z Baťova kanálu se do Hodonína mají dostat za tři roky

Zahájení výstavby bude pro Baťův kanál historickým okamžikem. Stavbaři se totiž na průplavu pustí do nové plavební komory po dlouhých pětaosmdesáti letech. „Po dokončení Baťova kanálu v roce 1938 se žádná nová komora nestavěla. Od devadesátých let se začalo s obnovou stávajících. Jako poslední se rekonstruovala petrovská plavební komora, jejího slavnostního otevření se v roce 2002 zúčastnil osobně i Tomáš Baťa mladší i s manželkou,“ upozornil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

Ani v celé České republice se nestaví plavební komory každý rok. Ta nejnovější je na Vltavě a slouží plavbě po vodní cestě z Orlíka do Českých Budějovic od roku 2017. „Konkrétně na jezu Hněvkovice u Týna nad Vltavou,“ připomněl Bukovský. Na jihu Moravy je podle něj plánované dokončení stavebních prací tak, aby nová komora fungovala na plavební sezonu 2025.

Podoba nové plavební komory Rohatec na Baťově kanálu.Zdroj: Vizualizace se svolením ŘVC ČR

Tato chystaná novinka u česko-slovenských hranic je podle Bártka neskutečně významné dílo nejen z pohledu Baťova kanálu, ale celého regionu. „Jeho investiční záměr byl schválený už v roce 2000, takže už tehdy se myslelo na to, že po opravách se tato vodní cesta prodlouží. Tehdy ale asi nikoho nenapadlo, že to bude tak dlouho trvat,“ přiblížil Bártek.

Také nastínil to, že v souvislosti se stavbou a prodloužením kanálu do řeky Moravy se počítá před budoucí výstavbou nového přístavu v Hodoníně ještě se zbudováním nové přístavní hrany ve stávajícím přístavišti přímo na řece. Tedy v místech, odkud vyplouvá v letní sezoně s cestujícími na palubě kapitán František Ondruš.

Pro Baťův kanál začíná v řece Moravě chybět potřebná voda

„Splavnění Baťáku až do Hodonína je významnější, než si mnozí myslí. Obzvláště v této době, zejména co se týká pracovních příležitostí. Pro naše město je to přihrávka na smeč, jen je otázkou, jestli je Hodonín připravený chytit tuto šanci za pačesy a přitáhnout turisty do města. Po stránce rozvoje cestovního ruchu tady taková možnost za poslední třicet let ještě nebyla,“ myslí si hodonínský lodivod s tím, že připlouvající budou zřejmě cílit nejen na Hodonína, ale také proti proudu řeky Moravy, tedy k Rohatci i dál k Osypaným břehům.

Plavební komora Rohatec ale není jediným zmíněným záměrem ministerstva ve vodní dopravě v hodonínském okresu. „Na letní sezonu 2023 bude v provozu dvanáct nových přístavišť pro malá rekreační plavidla a osobní lodě na Labi a rozšířené přístaviště ve Strážnici na Baťově kanále,“ dodal mluvčí ministerstva František Jemelka.