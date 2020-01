Právě tam v úterý dopoledne začaly stavební práce za sedmdesát milionů korun na modernizaci přístavu. „V přístavu bude místo pro stání až třiatřiceti rekreačních plavidel, což je oproti dnešnímu stavu trojnásobek. Navíc do budoucna počítáme s rozšířením i na druhý břeh, tedy s dvojnásobnou kapacitou,“ řekl Deníku Rovnost šéf republikového Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Novinka je součástí plánu vlády, na jehož část se zaměřil premiér Andrej Babiš. Podle národního investičním plánu, jež nedávno představila současná koalice, má rozvoj Baťova kanálu v dalších deseti letech stát 1,9 miliardy korun. „Přínosy budou obrovské,“ je přesvědčený Babiš.

Kromě nové stavby ve Veselí nad Moravou, půjde především o prodloužení kanálu do Hodonína a Kroměříže, kde mají vzniknout nové přístavy. Rozšíření délky vodní cesty pak umožní dvě nové plavební komory Rohatec u Hodonína a Bělov u Otrokovic. „Jde zhruba o jednu miliardu korun,“ upozornil Fojtů.



Další peníze mají jít do jiných přístavů a přístavišť i malé okružní cesty mezi Veselím a Vnorovy. Lodě tam pak budou moci plout v kanálovém úseku i řece Moravě.

Jak spočítal sedmičlenný tým studentů ze stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, za téměř dvacet let rekreační plavby na Baťově kanálu přesáhly investice částku 430 milionů korun. Z toho sedmdesát milionů šlo do nového přístavu v Petrově a jeho okolí. To se podle nich odrazilo i v návštěvnosti. „Ročně přijíždí devatenáct tisíc lidí,“ uvedl student managementu stavitelství Michal Tejgi. S tím souvisí i postupné navyšování ubytovací kapacity.

Výzkumný tým poukázal i na to, že jen deset procent návštěvníků tvoří zahraniční turisté. „Žel celé Hodonínsko nemá jediný čtyřhvězdičkový hotel,“ upozornil na brzdu rozvoje ředitel Okresní hospodářské komory Michal Švagerka.

Baťův kanál dnes a v plánech vlády

Investice 2000-2018

-433,8 milionu korun

-Délka kanálu: 53 kilometry

-Plavebních komor: 13

-Návštěvníků: 90 tisíc ročně

Investice do roku 2030

-1,9 miliardy korun

-Délka kanálu: 75 kilometrů

-Plavebních komor: 15

-Nové přístavy: Hodonín, Kroměříž, Staré Město a Napajedla Pahrbek